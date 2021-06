Le Alpi del cuneese protagoniste anche in Germania

L’Associazione per il Turismo Outdoor – WOW gioca la sua scommessa con il turismo straniero e scende sul tavolo un poker d’assi: Monaco di Baviera, Amburgo, Colonia e Francoforte sono le città tedesche che ospitano, a partire da martedì 18 maggio, un’intensa campagna promozionale di affissioni che rilancia la destinazione turistica cuneese come una meta da vivere “attraverso tutti i sensi”. L’ingente campagna ha previsto un investimento notevole che porta il territorio cuneese ad essere presente sui circuiti bus urbani delle quattro città e in tutte le relative metropolitane, fino al 18 luglio.

“L’Associazione per il Turismo Outdoor – WOW vuole essere ottimista e rilanciare in Germania, nostro principale bacino di utenza estera, un messaggio rassicurante per far sì che i tedeschi tornino in sicurezza e serenità a vivere l’outdoor nelle nostre montagne” dichiara il Presidente dell’Associazione Beppe Artuffo.

“Nel momento in cui si è registrato un importante passo avanti della campagna vaccinale, l’Associazione per il Turismo Outdoor – WOW che vede come soci la Fondazione CRC e la Camera di Commercio di Cuneo, l’ATL del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (questi ultimi anche braccio operativo) – ha saputo sfruttare il momento e partire con una campagna di comunicazione senza uguali” afferma anche il Vice Presidente dell’Associazione, nonché Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi. Il primo step di questa importante campagna promozionale è dedicato alle Alpi di Cuneo e promuove il volo operato da Air Dolomiti da Monaco di Baviera a Cuneo, in partenza dal prossimo 28 giugno. Seguirà una seconda campagna, di pari entità, programmata per inizio settembre che verterà su una promozione maggiormente legata al prodotto food delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Siamo certi che garantire una presenza significativa all’estero possa, anche in questo momento di incertezza, instillare un sempre più forte desiderio di scoprire o riscoprire le bellezze della provincia di Cuneo”.