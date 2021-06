Premio IR20: c’è anche la Elsynet di Bra con il progetto OR.I.ONE, sistema di orientamento degli ipovedenti e dei ciechi

Una bella notizia. Lunedì 24 maggio, nella prestigiosa cornice del Museo Egizio di Torino, si è svolta la cerimonia del Premio IR20, Innovazione e Ricerca 2020, l’iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte per valorizzare le imprese, le start up, gli enti e i laboratori di ricerca pubblici e privati che formano il sistema della ricerca del nostro territorio.

Tra i 19 finalisti, scelti in una rosa di 98 progetti di eccellenza, la giuria di esperti ha individuato 6 progetti vincitori nelle categorie Green e Health Economy. Il premio categoria Imprese senior è andato alla Elsynet di Bra, con il progetto OR.I.ONE, sistema di orientamento degli ipovedenti e dei ciechi.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un sistema integrato di supporto alla mobilità sicura ed autonoma delle persone con disabilità visiva, basato sull’utilizzo di infrastrutture trasmissive radio su protocollo LoRaWAN e sistemi di comunicazione IoT. Il sistema, pensato per la mobilità in aree urbane, è in grado di interagire con il disabile e fornirgli informazioni di geo-localizzazione e assistenza.