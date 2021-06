In piazza Vittorio Veneto è chiuso, dalle ore 6:00 di lunedì 14 giugno alle ore 18:00 di venerdì 18 giugno 2021, il cancello da cui si accede al vicolo del Vescovado ed alla adiacente area adibita a transito e parcheggio pubblico, per consentire l’allestimento del cantiere, in vista degli interventi di riqualificazione della cappella del Seminario Vescovile.

È garantito l’accesso pedonale agli uffici ed al CUP dell’ASL CN2 da piazza Monsignor Grassi - via Vida.