Il libro di Gian Mario Ricciardi presentato a Striscia la Notizia nella puntata di martedì 8 giugno

Il Roero finisce sul piccolo schermo della tv italiana. Martedì 8 giugno, nel corso del consueto appuntamento pre serale di Striscia la Notizia, Gerry Scotti, conduttore del noto tg satirico, ha presentato il libro del giornalista e scrittore Gian Mario Ricciardi.

“Ne sono fiero”, ha commentato l’ex direttore del TGR Piemonte dopo la messa in onda della puntata, vista da oltre tre milioni di telespettatori. Un altro grande e prezioso riconoscimento per un professionista dell’informazione, che si sta facendo apprezzare per l’impegno sociale nella sua Sommariva Perno.