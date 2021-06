“Gli ex Assessori Provinciali Simona Rossotti e Federico Gregorio ricordano l’Impiegata Provinciale del Turismo e Sport Maria Teresa Botto”

Sui profili social degli ex Assessori Provinciali, il ricordo di Maria Teresa Botto, ex impiegata ai Settori Turismo e Sport della Provincia di Cuneo recentemente scomparsa. Simona Rossotti e Federico Gregorio, ai tempi rispettivamente assessori a Sport e Turismo della giunta di Raffaele Costa, ricordano con affetto il periodo in cui la Signora Botto collaborava con loro nel ruolo di segretaria particolare. Il ricordo affettuoso della Rossotti “Buon viaggio cara Tere. Sei stata una Segretaria di alto livello sia per me che per Federico. La semplicità, sincerità e dolcezza ti rendevano davvero unica. Resterai nel nostro cuore sempre, con grande grande affetto”. Parole di affetto e stima espresse anche da Federico Gregorio “Con Teresa Botto solo bei ricordi, di quelli che restano nel cuore. Onorato di aver condiviso con lei momenti importanti per il Turismo della nostra amata Provincia. Buon viaggio Tere, che la terra ti sia lieve”.



Maria Teresa Botto, 67 anni di Peveragno, è morta di tumore lunedì all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, a soltanto dieci giorni dalla scoperta della malattia, purtroppo in fase terminale. I funerali si sono svolti ieri mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Peveragno.

Alle condoglianze alla famiglia, si aggiungono quelle della redazione di TargatoCN.