Da Cuneo a Venezia in bici con i loro 5 figli: parte il viaggio di Tom e Stanislava Pajonk

“Cuneo è bella e ospitale”. Parola di Tom e Stanislava Pajonk, coppia quarantenne della Repubblica Ceca che - con i loro cinque figli di 12, 10, 7, 5 e 2 anni - ha scelto il capoluogo della Granda come base di partenza di una super passeggiata cicloturistica alla scoperta dell'Italia.

Hanno soggiornato una notte all'hotel Ligure e questa mattina, giovedì 10 giugno, sono partiti per il loro viaggio che li porterà a Venezia e da lì a Spalato.

“Un primo segnale positivo di rinascita turistica – commenta entusiasta Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo -. E' bello che abbiano scelto Cuneo come base di partenza. Una splendida famiglia che si avventura in bici e che sceglie Cuneo per arrivare a Venezia. Un viaggio da ovest a est, che segna un gemellaggio tutto italiano”.

Come hanno scelto di partire da Cuneo? Per caso, mettendo un dito sulla cartina nella parte ovest del nostro Stivale. Ma anche per una questione di logistica, per percorrere in bici dall'inizio alla fine la via del Po. Si sono presi 25 giorni di vacanza.

Questa mattina sono partiti in bici da via Roma. Prima tappa: l'ufficio turistico dell'ATL del Cuneese per puntuali consigli sui migliori percorsi da seguire.

Quale migliore pubblicità per la nostra bella Cuneo?