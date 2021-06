Festa dei 170 anni della Società Soms di Fossano

"Sono tanti, ma noi abbiamo il dovere di continuare, certamente per noi, ma anche per tutti quelli che ci seguiranno. Nella ricorrenza del 170° anniversario della Soms di Fossano, vogliamo raccontare la storia della Società, ma nel contempo anche il grande ruolo sociale che oggi rappresenta nella nostra amata città di Fossano".

Parlare oggi di Società Operaia di Mutuo Soccorso potrebbe significare, ad un interlocutore frettoloso un passato lontano. Approfondendo il discorso e corredandolo della dovuta documentazione storica, invece, si arriva a tutt'altra conclusione: l’ultracentenaria Soms è stata ed è tutt’ora una realtà capostipite dell’associazionismo fossanese, viva sul presente e protesa al futuro.

Nel passato i soci di diverse categorie si raggruppavano nelle S.O.M.S., per assicurarsi un futuro migliore, per i problemi sociali e sanitari caratteristici della società dell'epoca: c'era povertà, non c'era nessuna forma di previdenza, ne' di assistenza sanitaria. Le S.O.M.S. offrivano, con le quote versate da ciascun socio e/o da contributi di benestanti, assistenza medica, aiuti per acquisto medicinali e/o altri bisogni. Si occupavano anche del bene intellettuale con corsi di istruzione scolastica e di formazione professionale senza però tralasciare anche l'aspetto ricreativo.

Non a caso il simbolo che ancora oggi le rappresenta è costituito da due mani che fraternamente si uniscono per offrirsi un reciproco aiuto di fratellanza.

La Soms di Fossano venne costituita l’8 giugno del 1851.

Ha sempre avuto e ha ancora oggi come scopo l’unione, la fratellanza, il mutuo soccorso, il benessere materiale e morale alla prestazione di servizi anche assistenziali, mutualistici e di solidarietà, favorendo l'incontro tra le persone ed organizzando in proprio eventi culturali, turistici, ricreativi, conviviali, giochi vari, conferenze a tema, salute e benessere.

La Soms di Fossano oltre a questa iniziativa delle “ porte Aperte” per celebrare i 170 anni ha organizzato molte iniziative per i soci e per tutti la cittadinanza di Fossano

Programma Eventi :

12 giugno ore 20.00: Piazza Castello - Concerto Filarmonica Arrigo Boito Fossano

03 settembre ore 20.00: Piazza Castello – Teatro - Compagnia la Masca Teatrale

30 ottobre ore 10.00: Convegno : la Soms ieri, oggi e domani…

07 novembre ore 10.00: funzione religiosa, sfilata per la città e pranzo sociale