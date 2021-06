I monregalesi di "Coffee and History" raccontano la Seconda Guerra Mondiale nel nostro territorio (VIDEO)

La scuola sta per finire, ma di imparare non si smette mai e non c'è modo migliore di farlo che bevendo un buon caffè.

Lo sanno bene i monregalesi di "Coffee and History" che oggi, in occasione dell'81° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, inaugurano una serie di appuntamenti dedicati al secondo conflitto mondiale.

Un viaggio attraverso le pieghe della storia che ci porterà alla scoperta anche della nostra provincia.

"Il 10 giugno del 1940 Mussolini da piazza Venezia annuncia che è stata consegnata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna la dichiarazione di guerra." - spiegano da Coffee and History - "Con questi nuovi video ci poniamo come obiettivo quello di divulgare la storia del conflitto, partendo dalle cause, e nel corso delle puntate successive di spiegarlo a livello internazionale, ma soprattutto cercando di approfondire gli avvenimenti nel nostro territorio: nelle zone del monregalese e del cuneese, per informare giovani e studenti su aspetti che conoscono parzialmente o che non hanno mai avuto modo di approfondire".

Un lavoro di squadra realizzato da Ettore Poggi (video e riprese), Roberto Rossetti (ricerche storiche), Maddalena Barale (voce narrante), Maria Perla Pirra (ricerche storiche) e Andrea Ghiglia (che ha creato la nuova sigla e lo sfondo del video).