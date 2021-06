La Fondazione CRC organizza un doppio webinar per far conoscere due nuove iniziative

Martedì 15 giugno alle ore 14,30 è in programma un webinar di presentazione della sesta edizione del bando “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”, finalizzato al sostegno di interventi di restauro, valorizzazione e conservazione programmata di beni culturali mobili e immobili, in stretta connessione con il turismo lento e outdoor, rivolto a tutte le persone e agli enti interessati a candidare la propria idea progettuale.



Giovedì 17 giugno alle ore 15,30 si tiene un incontro di sensibilizzazione pensato per operatori, educatori, genitori, amministratori e giornalisti dal titolo “Dove punta l’azzardo: le nuove frontiere del gioco”, con la presentazione dell’esperienza del progetto “Punta su di te 2.0”.



Entrambi gli appuntamenti si inseriscono nel calendario di opportunità formative gratuite su temi di interesse comune e relativi ai diversi settori di intervento dell’ente che la Fondazione CRC offre al territorio. Il programma è una delle iniziative progettuali previste nella Sfida +Competenze, individuata dal Piano Pluriennale 2021-24 della Fondazione CRC. Il calendario aggiornato e il modulo di iscrizione ai webinar sono disponibili sulla home page del sito www.fondazionecrc.it: a tutti gli iscritti il giorno prima dell’evento verrà inviato via mail il link per poter prendere parte agli appuntamenti online. Per maggiori informazioni scrivere a webinar.fcrc@fondazionecrc.it.

Martedì 15 giugno 2021 – Ore 14.30

Presentazione bando “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”

La Fondazione CRC presenta la nuova edizione del bando Patrimonio culturale e turismo sostenibile finalizzato al sostegno di interventi di restauro, valorizzazione e conservazione programmata di beni culturali mobili e immobili. Quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito della sfida +Sostenibilità, perseguendo l’obiettivo di recuperare il patrimonio culturale in stretta connessione con il turismo lento e outdoor. Durante l’incontro verranno presentate nello specifico le quattro misure previste dal bando e le modalità di partecipazione. Iscrizioni entro lunedì 14 giugno sul sito www.fondazionecrc.it. A partire dal 2016 la Fondazione CRC si impegna con il bando Patrimonio Culturale per innescare un processo virtuoso di valorizzazione dei tesori del territorio della provincia di Cuneo, garantendone la conservazione nel tempo e aumentandone la notorietà e la fruizione da parte dei visitatori.

Giovedì 17 giugno 2021 – Ore 15.30Dove punta l’azzardo: le nuove frontiere del gioco. Gambling e promozione della salute, l’esperienza del progetto Punta su di te 2.0La Fondazione CRC presenta nel webinar le iniziative promosse dal 2016 con il progetto “Punta su di te 2.0”, evoluzione del progetto “Punta su di te” avviato in via sperimentale nel 2013 sul territorio albese dal consorzio Compagnia di Iniziative Sociali (CIS) e giunto a coinvolgere, fin dal 2015, i sette Comuni più popolosi della provincia di Cuneo.Il progetto ha svolto un lavoro che ha coinvolto principalmente i giovani e le famiglie con l’obiettivo di prevenire in prima battuta il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e le inevitabili situazioni di disagio che questo genera all’interno della comunità. L’iniziativa sulla sensibilizzazione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) è stata condivisa e progettata con la collaborazione dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche dell’ASL CN 1 e CN2 e con la cooperativa Ro&Ro, e si inserisce all’interno del settore Salute Pubblica. Prenderanno parte all’incontro e interverranno nel dibattito: Manuela Ferrero (Project Manager Consorzio Iniziative Sociali), Maurizio Coppola (Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ASLCn2), Sara Rolando (Eclectica), Mauro Vanetti (ingegnere del software, docente di sviluppo videogames presso l’Accademia NABA di Milano), Giuseppe Masengo, (media educator Centro Steadycam), Michele Marangi (docente Università Cattolica Milano). Moderatore: Andrea Lazzara (Direttore Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ASLCn1). Contributo video di IRES Piemonte – Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte. Iscrizioni entro mercoledì 16 giugno sul sito www.fondazionecrc.it.