Savigliano, ultimo concerto del Festival Pianistico del Fergusio

Si avvia alla conclusione questa quarta edizione del Festival, appuntamento annuale dedicato a giovani talenti emergenti, con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco. Sabato 12 giugno alle 17,30 nel Salone del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio (ingresso da Piazza Arimondi 15, primo piano) si terrà infatti il terzo e ultimo concerto che vedrà sul palcoscenico il giovane pianista Piero Cinosi, interprete della Sonata op. 27 n.1 in mi bemolle maggiore e della Sonata op. 109 in mi maggiore di L. van Beethoven, e della Ballata n. 2 in si minore di F. Liszt.

Piero Cinosi, nato nel 2002, all’età di sei anni inizia lo studio del violino e successivamente intraprende lo studio del pianoforte con Salvatore Di Pietro.

Allievo di Laura Richaud e poi di Claudio Voghera presso il Conservatorio G. Verdi di Torino , nel 2021 vi consegue la laurea triennale con il massimo dei voti e lode.

Dal 2018 studia presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con Enrico Stellini e attualmente con Enrico Pace e Benedetto Lupo. Ha partecipato, nel luglio 2015, allo stage di perfezionamento “The Paris International Summer Sessions” presso l’Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” frequentando le lezioni di Susan Shu-Chen Lin, Chin Chuan Chang, Chi Wu, Nelson Delle-Vigne, Philippe Entremont. Ha partecipato a varie Master Class con docenti quali Alexandar Madzar, Irene Veneziano, Michele Marvulli, Maria Joao Pires, Enrico Pace e Benedetto Lupo.

Svolge da vari anni attività concertistica in importanti rassegne ed ha conseguito primi premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionale, tra cui la Nuova Coppa Pianisti Osimo e l’European Music Competition città di Moncalieri nel 2012, il concorso Bach di Sestri Levante nel 2015, il “Concorso Musicale Internazionale Città di Alessandria” nel 2017, il XXXI Concorso Nazionale “ACQUI E TERZO MUSICA” nel 2019.

L’ingresso è gratuito e, come da norme vigenti, è richiesta la prenotazione. A tutela della sicurezza di tutti, nell’accesso in sala verranno messe in atto le normative in vigore (ingresso contingentato, distanziamento, mascherina, sanificazione, misurazione della temperatura, ecc.). Si invita a consultare il sito www.fergusio.it, in cui saranno sempre comunicati eventuali aggiornamenti.

Info e prenotazioni in segreteria (al pomeriggio dal Lunedì al Venerdì: ore 14,30-19,30 e fino esaurimento posti) tel. 0172.712269, cell. 347.5794078, info@fergusio.it, e aggiornamenti sul sito www.fergusio.it e sulla pagina Facebook.

