Torna "Passeggia a Cherasco"

Torna anche quest’anno “Passeggia a Cherasco” la manifestazione proposta dal comune di Cherasco per incentivare gli esercizi commerciali cittadini.

Per 4 sabato sera, il 19 e il 26 giugno, il 3 e il 10 luglio, dalle ore 18 nelle centrali via Vittorio Emanuele e parte di via Cavour e Garibaldi si esibiranno artisti di strada, maghi, musicisti, teatranti, e ci saranno intrattenimenti per i bambini.

L'iniziativa estiva sarà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si svolgerà in un centro storico pedonalizzato e arricchito dagli ampi e numerosi dehors di bar e ristoranti, disseminati sotto i portici, nella piazza comunale, nelle vie chiuse al traffico.

Tanti microeventi da ammirare e allo stesso tempo distribuiti su tutto il percorso, per permettere il distanziamento sociale previsto dalle norme.

Si potranno quindi gustare le musiche proposte dai suonatori della Fondazione Fossano Musica e di Eureka, applaudire i musicisti di All in 1, immergersi nell'allegra atmosfera degli artisti di strada, in un insieme di divertimento per grandi e piccini.

Ad intrattenere il pubblico saranno i seguenti artisti e gruppi: il duo Jazz Virone e Gorglier, il chitarrista Luca Allievi, i Blues in the night, Il suono della voce, e ancora i Kasters, i TNT, i Burning Boys, il trio Procopio Bros.

Tra i microeventi ci sono anche numerosi laboratori per bimbi organizzati da ”Capriole sulle nuvole”, Leo’s English Library- Independent Usborne Organiser e Ideandovirtucreative.

Aperte e visitabili ad entrata libera anche i sabato sera le mostre in Palazzo Salmatoris di Francesco Paula Palumbo “Natura esuberante” dalle ore 21 alle 23, e nella Chiesa di San Gregorio di Marinofelixg (Marino Felice Galizio) “Somniabunt (…sogno, ricordi, riflessioni) aperta dalle ore 20.30 alle 22,30.

«Riproponiamo Passeggia con la stessa intenzione dell’anno scorso: - spiega l'assessore al commercio Umberto Ferrondi – in questi mesi di lockdown gli esercizi commerciali hanno subito un danno pesante ed è doveroso che l’Amministrazione comunale agevoli, stimoli, la ripresa economica del territorio. Il proposito è di offrire uno spettacolo vario dalla musica agli artisti di strada ai momenti dedicati ai bambini. L’evento permetterà a bar, ristoratori, esercizi commerciali di riaprire le loro porte in un centro chiuso alle auto quindi più attraente per i visitatori e per gli stessi cheraschesi che potranno passeggiare in tutta tranquillità, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Un grazie alle tante persone, associazioni che si adoperano per la buona riuscita delle 4 serate».

Info e programma completo: www.comune.cherasco.it, pagine Facebook Comune di Cherasco, Ufficio Turistico Cherasco, 0172 427050.