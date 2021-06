Sanremo, torna il grande beach volley nazionale

La lunga estate del beach volley italiano ritorna a Sanremo, dove farà capolinea la tappa del campionato open nazionale e giovanile, sotto l'egida della Fipav nazionale e regionale.

Grazie all'Assessorato al turismo e sport di Sanremo e della Regione, con la regia della polisportiva ‘Corpo e movimento Grafiche Amadeo, il presidente Beppe Privitera e il consigliere Manuelo Calvo riportano il grande beach volley sulla riviera di ponente.

Ai bagni Italia-Lido-Morgana, per 9 giorni consecutivi scenderanno in campo centinaia di ‘beachers’ dagli Under 14 agli Open sia maschili che femminili. Dal 19 giugno si svolgeranno i campionati nazionali giovanili e gli eventi collaterali mentre dal 25 al 27 ci sarà il clou con la tappa Open nazionale, maschile e femminile.