Volley Femminile: Ecco le 12 finaliste dei Play-off di B1…tra loro le “magnifiche” 6 che raggiungeranno la Lpm Mondovì in A2

La Lilliput Pallavolo di Settimo Torinese (foto profilo Facebook Lilliput To)

I Play-off di B1 femminile sono giunti all’ultimo atto, quello delle finalissime che decreteranno le 6 promozioni in serie A2. Il meccanismo è lo stesso delle semifinali, con match di andata e ritorno ed eventuale “Golden set”, ma solo in caso di parità di punti match conquistati al termine delle due sfide.

Gara2 si disputerà sul campo della squadra con il ranking migliore, stabilito dalla classifica avulsa. A sperare nella promozione in A2 anche delle “vecchie” conoscenze monregalesi, come l’allenatore Luca Secchi alla guida della Battistelli Termoforgia Ancona, e le ex pumine Greta Valli e Monica Bruno, rispettivamente tra le file della Picco Lecco e della Lilliput di Settimo Torinese. Si è chiusa nelle semifinali, invece, l’avventura di Cindy Lee Fezzi e del suo Capo d’Orso Palau, eliminato dalla Picco Lecco.

Da segnalare che il calendario dei Play-off nel frattempo ha subito uno slittamento. Eccetto la doppia sfida tra l'Arena Castel D'Azzano ed l'Olympia Genova, che si giocherà regolarmente il 13 (andata) e 19 giugno (ritorno), le restanti finali vedranno la disputa del match di andata tra il 19-20 giugno, per poi chiudere con gara2 nel successivo week-end del 26-27. Ecco il tabellone completo delle finali Play-off:

FINALI PLAY-OFF SERIE B1 – GARA1