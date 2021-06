Volley maschile A2, Cuneo avanti con Nicholas Sighinolfi: "Voglio rimanere il più a lungo possibile"

Un esordio in biancoblù due stagioni fa che ha lasciato il segno, la fiducia riposta in lui dal Club lo scorso campionato e la certezza di averlo al centro quest’anno; Sighinolfi scriverà il suo terzo capitolo a Cuneo.

Ormai d’indelebile non ci sono solo i suoi tattoo, ma anche la stima reciproca tra il giocatore, il Club e i suoi tifosi: «Scegliere Cuneo due anni fa è stata una gran cosa e firmare un biennale la scorsa stagione probabilmente la più azzeccata della mia vita. Il mio percorso a Cuneo è un lungo cammino che spero non si concluda al termine del prossimo campionato, perché la mia volontà è quella di rimanere il più a lungo possibile per raggiungere un obiettivo più alto. La Città, il Club, lo staff e i tifosi mi hanno dato tanto in questi anni e sfrutterò al massimo la possibilità di esprimere il mio gioco migliore, non essendo riuscito a farlo nell’ultima stagione. Mi focalizzerò molto sul migliorare l’allenamento, alzare ulteriormente l’asticella e tornare ad essere incisivo in partita, come lo son stato il primo anno».

Coach Serniotti: «Nico oramai è un giocatore che conosciamo bene e siamo contenti continui a far parte del nostro gruppo. Son sicuro che vorrà anche quest'anno dare il suo contributo per fare una buona stagione e per crescere ancora tecnicamente».

Un giocatore importante per l’equilibrio dello spogliatoio e con tanta voglia di continuare a lottare per la maglia, quella che siamo sicuri saprà onorare anche nella prossima stagione.