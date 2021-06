Alba, domani in duomo i funerali del 46enne Stefano Roggero

Sono stati fissati per domani, sabato 12 giugno, alle ore 15 nella cattedrale di Alba, i funerali di Stefano Roggero, 46 anni, mancato improvvisamente martedì 8 giugno.



Numerose le attestazioni di vicinanza e cordoglio giunte in questi giorni alla famiglia, molto conosciuta in città e recentemente colpita da un altro grave lutto con la scomparsa, nel 2019, del padre Enzo, stimato fotografo e titolare per anni del negozio "Clic Foto" di piazza Cristo Re, per qualche tempo gestito poi dal figlio. Altrettanto nota e ben voluta la madre Ines Manissero, che sin dalla sua rinascita, quarant’anni fa, presiede il gruppo degli Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo.



Oltre alla madre, Stefano lascia nel dolore la moglie Citra, il fratello Paolo, architetto, con la nuora Alessia e il nipote Lorenzo.



Questa sera in suo ricordo verrà recitato in rosario in forma privata, sempre presso la parrocchia del Duomo, mentre dopo le esequie la salma del 46enne proseguirà alla volta del tempio crematorio di Bra.