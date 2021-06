Alba, l’Inail lascia corso Europa e si sposta nell’ex tribunale

Atteso per il febbraio 2019, avverrà invece in questi giorni il trasloco degli uffici Inail albesi, dall’attuale sede all’angolo tra corso Europa e via Rossini ai locali che il Comune ha concesso all’istituto all’interno dell’ex tribunale.



A dare notizia del trasferimento è la ripartizione provinciale dell’ente previdenziale: "Dal 7 giugno 2021 – scrive in una nota diffusa ai giornali – sono gradualmente iniziate le operazioni di trasloco per trasferire gli uffici Inail di Alba presso la nuova sede di piazza Medford 1. Per portare a termine il trasloco la sede sarà chiusa al pubblico nei giorni 16, 17 e 18 giugno; in caso di urgenza sarà comunque possibile contattare il personale inviando un’e-mail all’indirizzo alba@inail.it. I servizi riprenderanno regolarmente il 21 giugno 2021 presso la nuova sede; restano invariati i recapiti e-mail e telefonici".



Nel gennaio 2019 il Comune aveva comunicato la formalizzazione dell’affidamento alla Direzione regionale dell’Istituto, nelle forme di una concessione amministrativa rinnovabile, a fronte di un canone stabilito in 41mila euro annui. Un accordo che – si diceva dal Comune – avrebbe dovuto avere decorrenza dal successivo 1° febbraio, mentre il trasloco degli uffici era atteso "nel corso delle successive settimane".



La concessione licenziata dalla Giunta riguardava una parte dei locali prima occupati dalla Procura, per un totale di 791 metri quadrati (dei circa 6mila presenti nell’ex tribunale) siti al piano terreno e al primo piano dell’edificio disegnato da Gabetti e Isola.



Il Comune vi aveva realizzato una serie di opere di adeguamento provvedendo, per un importo complessivo vicino ai 300mila euro, il rinnovo degli stessi, la posa di un ascensore interno e la predisposizione di un ingresso separato da quello principale, sul lato dell’edificio che guarda agli stabilimenti Ferrero.



Nel dicembre scorso l’Amministrazione Bo aveva annunciato la prossima apertura, sempre all’interno dell’ex tribunale, di un altro ufficio pubblico, quello dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Aipo), ente che nel 2003 ha ereditato le funzioni che dal 1956 erano in capo al Magistrato del Po.