Arca Fondi SGR e Banca Carige organizzano al Porto Antico di Genova il 18 e 19 luglio una due giorni dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale (FOTO e VIDEO)

In vista del grande appuntamento con il 'Rolex Giraglia 2021', in arrivo a Genova, Arca Fondi SGR e Banca Carige organizzano al Porto Antico il 18 e 19 luglio una due giorni dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale.



Alla prestigiosa competizione velistica partecipa infatti, con la sponsorship di Banca Carige, il Maxi 100 ARCA SGR, condotto dallo skipper di fama internazionale Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team.



La presenza sotto la Lanterna di questa blasonata regina di tante regate, nata dal sogno del team di Furio Benussi di riportare alla competizione un glorioso scafo da regata in disarmo (altrimenti destinato ad essere disperso nell'ambiente) e realizzata con grande attenzione all'impatto ambientale, offre l'opportunità di riflettere sull'importanza del mare per la salute del Pianeta e la qualità della vita di tutti noi.





Durante le due giornate lo spettacolare Maxi 100 di Furio Benussi — 33 metri di lunghezza di carbonio, quasi 7 di pescaggio ed un albero alto 40 metri - sarà ormeggiato alle banchine nei pressi della Darsena ed ospiterà diverse attività dedicate sia agli adulti che ai bambini, in particolare ai piccoli degenti dell'Ospedale Gaslini, in parallelo con i laboratori ed i talk organizzati presso la location "a terra" dell'NH Marina di Genova.



Molto intenso il programma della manifestazione che coinvolgerà Istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell'economia e delle imprese, con la finalità di promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità. Momenti di ampia riflessione saranno offerti dalle due serate di dibattito che verranno trasmesse in streaming sul canale Facebook "Carige Cultura e Territorio".



Il tema del primo talk "Il mare è vita, buone pratiche per un mondo sostenibile", previsto la sera del 18 giugno, alle 18.30, verrà affrontato da Marco Bucci, Sindaco di Genova, Ugo Loeser (Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR), Mauro Pelaschier (mitico timoniere di Azzurra che è la prima sfida italiana in Coppa America a Newport nel 1983, ed Ambassador di One Ocean Foundation) e Claudio Ciavattini (Amministratore Delegato di Refresco Italia, azienda operante nel settore acque minerali che ha fondato e sostiene la Fondazione "Io do una mano").



Parteciperanno al dibattito Luca Gamberini di Nemo's Garden e Ocean Reef Group, azienda che ha trasferito la propria expertise nel mondo diving a quello delle colture agricole subacquee, resistenti ad inquinamento e cambiamento climatico, Franco Cevolini, presidente di Energica Motor Company industria modenese che si sta sviluppando grazie all'applicazione dell'energia green al settore motociclistico, Attilio Bruzzese, CFO dei cantieri Sanlorenzo Spa realtà impegnata nella sostenibilità nella nautica, Francesco Guido, Amministratore Delegato di Banca Carige, ed Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi, che approfondiranno sotto il profilo finanziario il tema delle scelte collegate alle policy ESG che le imprese sono chiamate ad adottare nel contesto dell'Agenda 2030 e che saranno favorite dalle misure assunte dal PNRR.