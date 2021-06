Una nuova vita per le mascherine grazie al "Circolo delle idee" di Mondovì e al Politecnico (VIDEO)

Le mascherine ci proteggono dal Covid, ma il loro utilizzo e ricambio continuo ha un prezzo altissimo per l'ambiente.

Si stima che, solo in Italia, le mascherine contribuiscano a un aumento di rifiuti di circa 400 tonnellate al giorno.

Con questi numeri non è più sufficiente limitarsi a gettare i DPI nell'indifferenziato, ma serve un'azione decisiva e incisiva per il futuro di tutti, ma come? Riciclando.

Questo è l'obiettivo ambizioso che vede insieme il Politecnico di Torino, in particolare la sede di Alessandria con il dott. Daniele Battegazzore, che guiderà lo studio per il riciclo delle mascherine usa e getta e i ragazzi del "Circolo delle idee" di Mondovì, da sempre attivi per l'ambiente.

"Sabato, in concomitanza con la giornata mondiale dell'ambiente" - spiega Marco Bellocchio, vice presidente de "Il Circolo delle idee" - "abbiamo raccolto nei licei le mascherine di comunità che sono state poi portate, dopo la sanificazione, alla sede del Politecnico di Alessandria, dove verranno triturate in granelli e trasformate in altri oggetti grazie alla tecnologia della stampante 3D. Crediamo molto in questo progetto del Politecnico".

Il Circolo delle idee, lo scorso sabato ha raccolto le mascherine nei licei "Vasco-Beccaria-Govone", un luogo non di certo casuale, visto che ad ogni studente, ogni mattina, deve essere consegnata una nuova mascherina usa e getta.

"Quella della raccolta della raccolta delle mascherine è stata una prima fase sperimentale, ma la nostra intenzione è di proseguire in questo percorso nei prossimi mesi. Cogliamo l'occasione per ringraziare per l'appoggio e la collaborazione gli assessori Luca Robaldo (Politiche Giovanili) ed Erika Chiecchio (Ambiente) per la loro collaborazione e il supporto a questa iniziativa".