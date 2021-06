Cinquanta aziende alimentari alla giornata di formazione sul trasporto internazionale organizzata dalla Nord Ovest di Madonna dell’Olmo

Un’intera giornata dedicata allo scambio e alla condivisione reciproci, insieme agli operatori della frutta (import ed export) a cui li lega una collaborazione che quotidianamente si rinnova. È il nuovo ed ultimo atto della Nord Ovest Academy andato in scena nella giornata di ieri (giovedì 10 giugno) nella sede Nord Ovest di Madonna dell’Olmo (Cuneo), azienda che da oltre quarant’anni opera nel campo dei trasporti internazionali. Un momento formativo, organizzato da Nord Ovest, su alcuni temi particolarmente sentiti dagli operatori stessi, come le procedure corrette da adottare per un regolare stivaggio della merce, il comportamento da tenere in caso di avaria e tanti altri.

In un contesto di totale sicurezza, cinquanta imprese che operano nel campo alimentare hanno così potuto apprendere dai tanti e qualificati relatori presenti alcune importanti nozioni utili nella rispettiva quotidianità aziendale.



“Quest’anno la scelta della location di Academy è ricaduta sulla nostra sede perché abbiamo ritenuto fosse il posto migliore per accogliere i nostri affezionati clienti in modo sicuro, potendo contestualmente offrire loro un servizio perfettamente organizzato e coordinato – commenta Massimo Delpozzo, responsabile commerciale di Nord Ovest - . Abbiamo fortemente voluto che l’incontro si svolgesse in presenza perché ci sembrava il miglior segnale da mandare nell’ottica della ripartenza. La quotidianità lavorativa spesso è fatta di momenti di difficoltà e di tensione, dunque era doveroso poter fornire, nella tranquillità di un momento come questo, una giornata di consulenza mirata, nella quale affrontare tematiche che hanno almeno una volta toccato ognuna delle persone presenti. Per noi la formazione passa anche attraverso il dialogo tra le stesse aziende che, confrontandosi, possono trarre importanti benefici per una crescita reciproca. Per questo motivo, una giornata come questa riveste un ruolo cruciale nella crescita di ognuno dei presenti”.



A intrattenere il pubblico un parterre di relatori di assoluto livello. Hanno preso la parola Giovanni Battista Mellano (lnternational trade & Custom Law Specialist alla Nord Ovest), Paola Barucco (avvocato che si occupa di diritto internazionale e della navigazione presso Genoa Chambers), Andrea Cambiaso (General Manager di Stcr Group), Simona Mellano (avvocato), Giulia Montanaro (International Relations Officer presso Assomela), Gabriele Soro (Reefer Business Developer della Nord Ovest spa) e Davide Battaglia (Customs Process Manager della Nord Ovest spa).