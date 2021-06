Csea: corsi di formazione sul compostaggio domestico per tutti i cittadini

Proseguono le attività del Consorzio S.E.A. per promuovere il compostaggio domestico, con l’organizzazione di una serie di corsi per fornire ai cittadini informazioni generali sulla pratica del compostaggio domestico e per poter rispondere a quesiti puntuali su aspetti tecnici e curiosità. I corsi saranno tenuti da operatori della Cooperativa E.R.I.C.A. e saranno proposti nei 16 comuni (Bellino, Casalgrasso, Casteldelfino, Crissolo, Faule, Frassino, Isasca, Melle, Murello, Oncino, Ostana, Polonghera, Pontechianale, Sampeyre, Torre S. Giorgio, Valmala – Municipio di Busca,) in cui non è attiva la raccolta dell’organico.

A tutti coloro che parteciperanno ai corsi verrà omaggiato il manuale “Il compostaggio domestico – Tecniche e consigli utili”. Infine, al termine degli incontri, i partecipanti interessati potranno segnalare, tramite la compilazione di un breve questionario, l’interesse all’iscrizione ad un Elenco dei Compostatori Comunale.

Ecco di seguito il programma dei corsi nei vari comuni :

Bellino

Sabato 31 luglio alle 15,00 presso il Centro Culturale in frazione Celle

Casalgrasso

Lunedì 14 giugno alle 18,00 presso la Biblioteca in piazza Donatori del Sangue 4

Sabato 26 giugno alle 11,30 presso la Biblioteca in piazza Donatori del Sangue 4

Casteldelfino

Sabato 31 luglio alle 11,30 presso le casermette in via Circonvallazione 2

Crissolo

Sabato 7 agosto alle 15,00 presso sala polivalente c/o Seggiovia

Faule

Giovedì 17 giugno alle 18,00 presso il salone del Parco del Monviso

Frassino

Sabato 24 luglio alle 15,00 presso il piazzale del Municipio

Isasca

Sabato 24 luglio alle 09,30 presso il salone del consiglio piazza San Massimo

Melle

Lunedì 21 giugno alle 18,00 presso il salone polivalente piazza G. Marconi/piazza Municipio

Murello

Mercoledì 09 giugno alle 18,00 presso la sala polivalente di via Calandra 12

12 giugno alle 09,30 presso la sala polivalente di via Calandra 12

Polonghera

Mercoledì 16 giugno alle 18,00 presso il Palazzo comunale, ingresso da via Fossati, 8

Sabato 26 giugno alle 09,30 presso il Palazzo comunale, ingresso da via Fossati, 8

Pontechianale

Sabato 31 luglio alle 17,30 presso l’Ufficio del Turismo in Frazione Maddalena

Oncino

Sabato 07 agosto alle 09,30 presso il salone comunale di Oncino

Ostana

Sabato 07 agosto alle 11,30 presso il salone polivalente del Municipio

Sampeyre

Lunedì 28 giugno alle 18,00 presso il porticato in piazza della Vittoria

Sabato 31 luglio alle 09,30 presso il porticato in piazza della Vittoria

Torre San Giorgio

Sabato 12 giugno alle 11,30 in piazza Cravero

Martedì 15 giugno alle 18,00 in piazza Cravero

Valmala

A Melle lunedì 21 giugno alle 18,00 presso il salone polivalente di Piazza Guglielmo Marconi/piazza Municipio