Il presidente Alberto Cirio visita l'hub vaccinale di Frabosa Sottana (FOTO E VIDEO)

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha visitato il centro, il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia, insieme all'assessore di Mondovì Luca Robaldo, alla presenza dei sindaci Iole Caramello (Frabosa Soprana) e Adriano Bertolino (Frabosa Sottana).

Le operazioni, iniziate questa mattina si svolgeranno anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

"Inizialmente il nostro territorio era stato escluso dall'operazione" - ha spiegato il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino - "grazie all'intervento della Regione è stato inserito. Una possibilità importante per i residenti ancora senza vaccino e per i lavoratori delle nostre montagne, che vaccinandosi danno anche una sicurezza in più ai turisti che verranno a trovarci".

"Questa è una terra che investe sulle cose importanti" - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - "Le persone che riceveranno il vaccino oggi hanno messo insicurezza loro stessi, i loro cari e anche le montagne. Questo mi fa pensare a quando sarà finalmente possibile rivederci per la festa dedicata alla castagna: ritirerò personalmente anche il premio che mi era stato assegnato lo scorso anno e che per scelta ritirerò a emergenza finita. Grazie a chi vive la montagna, ai volontari, alla pro loco, alle associazioni e ai sanitari che oggi contribuiscono a rendere nuovamente la montagna come un luogo sicuro".