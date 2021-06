La scuola è finita! GINO BMW festeggia con un evento dedicato ai più piccoli

Nelle giornate di oggi venerdì 11 e domani sabato 12, presso la Concessionaria GINO BMW in via Fratelli Ceirano 15/17, si festeggia tutti insieme uno dei momenti più belli dell’anno.

Ad aspettare tutti i bimbi il bellissimo “KIT MARE GINO BMW” in omaggio e, dalle 15 alle 17 una SFIZIOSA MERENDA TUTTI INSIEME.

Per tutti gli accompagnatori adulti abbiamo riservato un “VOUCHER VACANZA DI € 1.000” da utilizzare come sconto immediato sul Prezzo GINO di tutte le vetture in Pronta Consegna.

Un modo diverso per iniziare l’estate nel migliore dei modi!”