Si alza il sipario su una Mezza Stagione Teatrale all’aperto

Lunedì 14 giugno 2021 si alzerà il sipario sul primo spettacolo della Mezza Stagione Teatrale organizzata dal Comune di Bra, che quest’anno avrà una nuova location, ovvero il cortile di Palazzo Traversa in via Serra. Ad inaugurare la stagione sarà Giacomo Poretti con la commedia “Chiedimi se sono di turno” (ore 21 – posti esauriti), nella quale l’attore racconta una parte importante della sua vita, quella vissuta prima di diventare famoso in tutta Italia, ossia quando ha lavorato per ben 11 anni come infermiere. E così il protagonista di questo monologo, che aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido, proprio mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina.

La settimana successiva l’appuntamento con il palcoscenico raddoppia: mercoledì 23 giugno sarà infatti la volta di un “Incontro con Neri Marcorè tra musica e parole” (biglietti oramai esauriti), nel quale il poliedrico artista marchigiano ci accompagnerà in un viaggio nel suo repertorio che spazia nel cantautorato italiano e straniero, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali. Sabato 26 giugno seguirà lo spettacolo “Paul Mc Cartney e i Beatles. Due leggende: l’Ensemble Saverio Mercadante propone alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate per quintetto d’archi, clarinetto e pianoforte, mentre allo straordinario attore Cesare Bocci è affidato il compito di dar voce a Paul McCartney, per condurre l’ascoltatore in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles.

Sabato 3 luglio appuntamento con la grande musica, quando il cortile di Palazzo Traversa sarà cornice dell’incontro musicale “Aljazzeera feat. Frankie Hi-Nrg Mc”: una band diversamente jazz incontra un pioniere del rap, per un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Seguiranno Diego Ruiz in “Uomo-donna: istruzioni per l’uso” (7 luglio), un “Taxi a due piazze” di Leonardo Poppa (11 luglio) e il “Moby Dick” di Luigi d’Elia (21 luglio). Chiudono la stagione estiva altri due grandi appuntamenti musicali: marchesano atalante feat luis clavis (sabato 24 luglio) e Lapsus Lumine feat Vincenzo Vasi (mercoledì 25 agosto). Il programma dettagliato degli eventi su www.turismoinbra.it.

Il costo del biglietto per ogni appuntamento è di 20 euro. Per l'acquisto dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it