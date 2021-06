I migliori rimedi contro la stanchezza

La stanchezza perenne è una delle problematiche più comuni e sottovalutate, i sintomi principali riguardano la carenza energetica che spinge a sentirsi fiacchi. Inutile dire come questa sensazione abbia delle conseguenze anche sul nostro stile di vita, le giornate diventano lunghe e difficili da affrontare, si rifiutano inviti e si preferisce tornare subito a casa. Senza contare che la stanchezza ha degli effetti visibili sul nostro corpo. Vediamo quindi come affrontare al meglio questa problematica.

Rimedi naturali contro la stanchezza

Per quanto riguarda la stanchezza i rimedi fitoterapici sono sicuramente tra i più diffusi. Tra questi troviamo il Ginseng, adatto per migliorare la risposta del nostro corpo allo stress della vita quotidiana.

Anche la Rhodiola risulta estremamente efficace con spossatezza e stanchezza in quanto migliora la qualità del sonno e ha proprietà cardio-protettive, proprio per questo è consigliato a chi soffre anche di ansia, tachicardia e palpitazioni. Altro rimedio molto noto è l’Acai, un frutto rivitalizzante e ricco di nutrienti in grado di rigenerare il livello di energia del nostro organismo.

La Schisandra, invece, è anche un ottimo antiossidante, perfetto per chi soffre anche di disturbi metabolici riguardanti il fegato. É spesso utilizzata contro l’invecchiamento, soprattutto da chi tende a disperdere eccessivamente le proprie energie.

Quando si parla di stanchezza mentale e fisica non si possono non citare i fiori di Bach, perfetti per recuperare energia durante i periodi di forte stress in cui l’affaticamento mentale e la debolezza fanno da padroni. La caratteristica predominante dei rimedi floreali è la capacità di ristabilire l’equilibrio fisico e psichico poiché agiscono sulle cause emozionali che non permettono di recuperare energie e riposo.

Quando la stanchezza si vede

Come abbiamo visto, la sensazione di stanchezza prolungata nel tempo può avere delle ripercussioni anche sul nostro aspetto in particolare sul viso. La zona occhi è sicuramente quella che viene principalmente colpita, ma fortunatamente vi sono diversi rimedi per sgonfiare le borse sotto agli occhi e ridarci un aspetto più sereno.

In primo luogo è necessario recuperare l’idratazione e le sostanze nutritive necessarie. Proprio per questo è necessario prestare molta attenzione alla propria skincare, preferendo prodotti a con molte vitamine e SPF all’interno, senza dimenticare di considerare il proprio tipo di pelle, in quanto una pelle mista o grassa potrebbe non beneficiare di una crema molto pesante.

A questo si può accostare anche la ginnastica facciale , ovvero dei massaggi solitamente effettuati con dei roll in quarzo rosa che vengono tenuti in frigorifero. Si tratta di strumenti perfetti perché aiutano anche a far assorbire meglio i principi presenti nei prodotti della nostra skincare.

Stanchezza e alimentazione