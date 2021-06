Scopri tutte le vacanze con partenza da Cuneo! Quali mete preferisci?

Recrudescenze di Covid permettendo, con oltre la metà degli Italiani che hanno ricevuto almeno un vaccino, la voglia di partire è tornata prepotentemente. Qualche settimana fa le prime avvisaglie della ripresa delle prenotazioni. Ora stiamo assistendo ad un ritorno in grande stile.

Le mete preferite sono quasi esclusivamente relative al nostro Bel Paese (anche a causa della normativa per gli spostamenti relativa ai paesi stranieri, non chiara ed in continuo cambiamento): Sardegna e Sicilia in primis, ma anche Puglia, Campania, oppure estero, ma sempre Mediterraneo con Spagna e Croazia sugli scudi.

Per chi parte dalla nostra provincia Granda, le proposte sono quanto mai varie ed adatte a tutte le età e tasche. Una serie di viaggi così numerosa non l’avevamo vista neanche negli anni migliori per il turismo ed i relativi trasporti. La pandemia sembra già un ricordo!

Partendo dai viaggi in aereo da Cuneo Levaldigi, troviamo quest’estate riproposte le rotte ormai storiche verso la Sardegna (Cagliari) a cui si aggiunge da questa estate l’Olbia, la Sicilia con Trapani, la Puglia con Bari. Novità 2021 oltre ad Olbia, Lampedusa, e due isole Baleari, Maiorca e Minorca. Chiesaviaggi propone con partenza da Cuneo pacchetti vacanza comprensivi di volo, trasferimenti in destinazione e hotel in tutte le destinazioni menzionate. In Sardegna sono proposti alcuni fra i migliori Resort e formule Appartamenti/case vacanza del Sud dell'isola, a partire da Maracalogononis non lontana dal capoluogo, alla rinomata e mondana Villasimius, alle bellissime e lunghe spiagge di sabbia bianca di Cala Sintzias (Castiadas) e della Costa Rei (Muravera). Per il trattamento Chiesaviaggi offre dalla formula in solo pernottamento degli appartamenti del Residence S'Incantu a Villasimius, alla formula in mezza pensione o pensione completa, numerosi piano famiglia con diversi tipo di sistemazione due adulti più uno o più bambini e ragazzi oppure anche un adulto più uno o più bambini e ragazzi: Free Beach club, Limone Beach Resort, Hotel & Residence Cormoran tanto per citare alcuni nomi di strutture previste. Tutte le strutture sono state selezionate per la qualità dei servizi offerti e perchè situate vicinissime a splendide spiagge di questo meraviglioso ed intatto angolo di Sardegna. Nel Nord della Sardegna Chiesaviaggi propone altrettante mete ambitissime ed esclusive, come il Club hotel Cormorano a Baja Sardinia, in piena Costa Smeralda; oppure per chi desidera una meta meno glamour, ma un centro animato e giovane può scegliere a San Teodoro (a sud di Olbia) fra il villaggio dall’ottimo rapporto qualità prezzo Li Suari Club Village, o per chi desidera la formula in solo pernottamento un appartamento nel Residence Oasi. Cercando Resort più isolati su spiagge incontaminate troviamo a Sud di Olbia il Club Hotel Marina Beach nel Golfo di Orosei, mentre a nord ovest dell’isola nei pressi della Gallura e precisamente a Badesi l’Is Serenas Badesi Village una nuovissima struttura gestita dalla catena Blu Serena, sinonimo di qualità.

Cambiando isola andiamo in Sicilia dove Chiesaviaggi offre alcune sistemazioni in Resort 4 stelle situati nelle bellissime zone di Selinunte e Tre Fontane, località famose oltre che per il loro litorale ancora intatto, per la presenza di numerose zone archeologiche e villaggi caratteristici. Le strutture sono il Grand Hotel di Selinunte con vista sulla Riserva Naturale del Belice e lo Zahira Resort 4 stelle a soli 300 metri dalla spiaggia di sabbia attrezzata con servizi riservati agli ospiti dell'hotel. Inoltre l’operatore propone l’hotel Delfino Beach a Marsala, La Battigia ad Alcamo Marina. Nella zona Orientale dell’isola (ma qui dobbiamo volare da Torino verso Catania a meno che non si voglia affittare un auto a Trapani), Chiesaviaggi propone due ottimi resort a Licata, il Serenusa Village, ed l’hotel club Conte di Cabrera a Modica.

Come accennato da Cuneo Levaldigi è poi raggiungibile anche Bari in Puglia. Collegato a questo volo Chiesaviaggi propone strutture nella zona di Torre Canne, Specchiolla e Castellaneta Marina, non lontane dal capoluogo raggiungibili con nostro trasferimento.

Ma da Cuneo e dalla provincia per raggiungere località di mare ambitissime soprattutto dai più giovani si può partire anche con i Bus Chiesaviaggi. Da metà Luglio ad Agosto ogni settimana partiranno autobus in direzione del Salento in Puglia con meta Gallipoli, dove vengono proposte formule appartamenti sia a Gallipoli città, ideali per i giovani che vogliono approfittare della vita notturna di questa località, così come a qualche chilometro nelle località famose con il soprannome di le Maldive del Salento per il loro litorale caratterizzato da spiagge bianche e mare cristallino.

Ma non solo, si potranno raggiungere con i Bus sia la Costa Brava (da Lloret a Calella) in Spagna sia Pag in Croazia diventata famosa in Italia per il viaggio post esame di “Maturità”dove l’operatore Chiesaviaggi è leader di mercato in collaborazione con ErreZeta,e dove vengono organizzati programmi di intrattenimento eventi escursioni uscite in discoteca. E per la tranquillità dei genitori assistenza in loco Chiesaviaggi reperibile 24/7.

