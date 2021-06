Veicoli commerciali a noleggio: la strategia più conveniente

Possedere un proprio mezzo, sia esso un’auto privata o un veicolo commerciale, può essere comodo, appagante e funzionale; tuttavia, si somma a queste gratificazioni anche tutta una serie di doveri, oneri e scadenze che tendono talvolta a gravare un po’ troppo sul proprietario (azienda o privato cittadino che sia).

In questi casi, specie per quel che riguarda i veicoli commerciali, per evitare lunghe trafile, code e scadenze di qualsiasi tipo, la soluzione ideale si rivela essere quella del noleggio.

Facendo un po’ di chiarezza, noleggio e leasing non sono sinonimi: infatti, il leasing è un tipo di finanziamento finalizzato all’acquisto di un mezzo che diviene proprietà di chi paga le rate sottoscritte. Invece, il noleggio non garantisce il possesso del veicolo noleggiato, ma di poterne usufruire senza ulteriori oneri per il conducente o l’azienda che sottoscrive il contratto.

In pratica, il pagamento di una rata, nei due casi appena descritti, si riferisce a impegni legali e conseguenze diversi. Tuttavia, a rivelarsi estremamente vantaggiosa è proprio la formula del noleggio.

Noleggiare un veicolo commerciale: perché conviene?

Noleggiare un veicolo commerciale – quali furgoni o mezzi di altra natura – garantisce sicuramente dei vantaggi: oltre al fatto di poter usufruire di un veicolo di comprovata qualità, il beneficiario potrà dirsi praticamente libero e svincolato da qualsiasi spesa riguardante manutenzione o costi aggiuntivi di gestione. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto sarà garantita infatti dall’azienda che provvede al noleggio, mentre chi sottoscrive il contratto dovrà semplicemente pensare a sfruttare il veicolo noleggiato, senza preoccupazioni ulteriori. Nel caso poi di veicoli con caratteristiche non standard, come può essere il caso di un noleggio furgoni 9 posti , questa opzione permette di ottenere un veicolo specifico, senza doverlo cercare a lungo.

Privati, aziende e imprese possono dunque noleggiare un furgone o mezzi di più piccola taglia liberi dal peso di scadenze relative a RC auto, Kasko, immatricolazione, vetture di cortesia, e tutti quei servizi e oneri che normalmente toccano ai proprietari.

Ovviamente esiste una spesa: una rata mensile che varia in base ai servizi richiesti e altri fattori, quali tipologia di veicolo noleggiato, chilometraggio massimo stabilito nel contratto, formula a lungo termine e altre opzioni sottoscrivibili al momento della firma. Solitamente, il noleggio non prevede di versare un anticipo: basta il primo pagamento del canone per poter usufruire liberamente del veicolo interessato. Ovviamente, più servizi si delegano all’azienda locataria, più alte saranno le rate mensili. Il tutto, ovviamente, è bilanciato dal vantaggio di sgravarsi da tutte le sgradevoli incombenze.

Si tratta, dunque, di un servizio personalizzabile in base alle proprie esigenze quotidiane o lavorative. Le opzioni inseribili nel contratto riguardano anche le assicurazioni, che possono interessare il conducente, così come formule più tradizionali (furto e incendio); altri vantaggi coprono, invece, la manutenzione degli pneumatici, la carta carburante e l’assistenza stradale. Si ricordi che queste opzioni fanno alzare il canone mensile.

Noleggiare un veicolo commerciale: l’ideale per le aziende

Sicuramente, le aziende commerciali, che molto spesso puntano sul rinnovamento della loro flotta di veicoli, possono trarre il massimo dei benefici dall’opportunità del noleggio a lungo termine. Di fatto, dopo i quattro anni l’opzione di noleggi comincia a perdere parte del proprio vantaggio rispetto a un leasing per l’acquisto di un veicolo nuovo, ma – al di sotto di quel periodo – l’opzione della locazione permette a un’azienda di sfruttare mezzi sempre funzionali, moderni e dai consumi contenuti.

Quella del noleggio a lungo termine è, infatti, un’opzione nata proprio per le aziende e i veicoli commerciali: adesso, tuttavia, si sta estendendo anche ai privati, che possono personalizzare il contratto come meglio credono. Liberi professionisti dotati di partita IVA, inoltre, possono detrarre le spese di noleggio, per un risparmio considerevole (si parla di circa il 30%).

In sintesi, dunque, a un costo di investimento pari a zero (poiché spesso si comincia a pagare soltanto con la prima rata del canone mensile), si può usufruire di un mezzo efficiente, adatto alle esigenze dell’impresa. Il tutto, ovviamente, a un costo fisso, senza alcune sorprese legate a manutenzione, RC auto, assicurazione o altre spese non prevedibili; inoltre, non si avrà più alcun appuntamento con quelle scadenze tanto spiacevoli da ricordare.

Tutte queste incombenze non saranno più compito del conducente o beneficiario, ma soltanto dell’azienda di noleggio: le assicurazioni su graffi, furti, incendi, sul conducente e altri vantaggi (tra cui quello di non temere la svalutazione del mezzo, come accadrebbe in caso di acquisto ex novo) completano il quadro della comodità e dell’opportunità offerta dal noleggio.