Dopo Paolo Conte e Patti Smith, Collisioni porta ad Alba Fiorella Mannoia

A completare il cast di "Collisioni" ad Alba, dopo l’annuncio dei concerti di Patti Smith, Paolo Conte e della giornata "Tutto Normale" dedicata ai Giovani, si aggiunge un’altra grande protagonista della storia e del presente della musica italiana. Dopo il programma campione di ascolti "La Musica che gira intorno" dello scorso inverno Fiorella Mannoia salirà per la prima volta sul palco del festival agrirock domenica 18 luglio per un grande concerto ad Alba, accompagnata dalla sua band, per cantare dal vivo i brani del suo ultimo album “Padroni di niente” e le canzoni più amate di un repertorio che ha fatto la storia della musica italiana.



«Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti - dichiara Fiorella Mannoia -. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e a condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono felice. Stiamo tornando».



Fiorella Mannoia, definita la Signora della musica Italiana non solo per la sua voce immensa e unica, ma anche per la sua forza e il suo carattere, era già stata ospite di un incontro di Collisioni nel 2015. Un grande onore per Collisioni averla in concerto ad Alba per questa edizione del festival, che vedrà tante grandi artiste donne, di ogni generazione.



Il Festival Collisioni 2021 è realizzabile grazie a: Regione Piemonte, Comune di Alba, Banca d’Alba, Egea, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Codè CRAI, Cia Cuneo, Consorzio Barolo Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, Alba Capitale della Cultura di Impresa, OpenJobMetis, Il Buon Riso,Algida, Acqua San Bernardo, Inalpi, Albertengo Panettoni, Associazione Commercianti Albesi, Baratti&Milano, Distillerie Berta, Tuborg, Salumificio Benese, Scavino Musica.



Biglietti disponibili sul sito e presso i rivenditori Ticketone da lunedì 14 giugno alle ore 11.