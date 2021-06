Fossano celebra la Giornata della Marina Militare

Ieri, 10 giugno, si è celebrato l’anniversario dell’Azione di Premuda, nella 160esima ricorrenza dalla nascita delle Forze Armate. Giovedì mattina si è tenuta una cerimonia davanti al monumento dedicato ai marinai caduti, situato nei pressi del parco cittadino di Fossano.

Presenti all’evento il sindaco Dario Tallone, assieme al gruppo Marinai di Fossano, il gruppo Marinai di Saluzzo e la consigliera comunale Rosanna Oliosi. Nell’occasione, il sindaco ha sottolineato l’importanza nel continuare a portare avanti il ricordo di chi non c’è più, sottolineando ancora una volta la sua vicinanza al gruppo locale.

Il 10 giugno 1918 è una data molto importante per la Marina Militare, che riporta alle sue radici, ai valori e al ricordo di persone che anno a essa dedicato la loro esistenza. L’impresa compiuta nel mar Adriatico, a Premuda, viene ricordata come evento determinante per le sorti della Prima Guerra Mondiale.