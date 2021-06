"Monticello d’Arte" torna con le opere di Jessica Carroll

Torna Monticello d’Arte con le opere di Jessica Carroll che si snoderanno attraverso i luoghi storici e i sentieri di Monticello d’Alba. Il Comune roerino continua il suo impegno di trasformazione a luogo deputato all’arte con "Senso di direzione" (13 giugno – 29 agosto 2021), grande performance articolata in tre spazi: una mostra al castello, un’installazione nella confraternita di San Bernardino e un’opera di arte pubblica sul poggio di San Ponzio. Un percorso poetico ed emozionante che, attraverso la raffigurazione scultorea di animali d’acqua e di terra, racconta il mistero del senso dell’orientamento, come magnifica creatività del regno della natura.



Castello Roero di Monticello (piazza san Ponzio 2)

LA MOSTRA

Tra le colline del Roero, in posizione dominante, il castello monticellese è una delle costruzioni medievali meglio conservate della zona, dal 1376 proprietà della famiglia Roero di Monticello. Da anni è meta di artisti e cultori dell’arte e propone periodicamente mostre monografiche dedicate a proposte italiane e straniere.

Grazie alla collaborazione dei proprietari con il Comune, le suggestive sale di questo antico maniero ospiteranno le opere di Jessica Carroll: api adagiate su un tappeto blu cobalto si alternano a banchi di anguille in resina trasparente, arnie di ceramica occupano il teatro e la cappella, danze di api per “allarme” o “direzione” invadono le antiche mura delle cantine.



Confraternita di San Bernardino (piazza Guglielmo Marconi)

L’INSTALLAZIONE

L’opera "Pavimento Verde Pisello" è protagonista della secentesca chiesa dedicata a San Bernardino. In ceramica verde, l’opera riproduce con una sorta di modello matematico le sfere di un baccello di pisello, un percorso iniziatico come quei labirinti che simboleggiavano i pellegrinaggi, a riflettere sul mistero della fotosintesi sotto il cielo blu stellato del soffitto.



Poggio di San Ponzio (via Serra)

L’ARTE PUBBLICA

"Sense of Direction" è la scultura bronzea alta due metri creata da Jessica Carroll per il paese di Monticello, che raffigura un favo stilizzato con un’ape che lascia su di esso il segno del suo volo. Ideata e posizionata appositamente sulla sommità della collina sovrastante l’antica Pieve cimiteriale di San Ponzio, luogo del primo insediamento del paese, l’opera esprime il senso dell’orientamento come specificità naturale legata alla vita, al muoversi e al crescere in una direzione piuttosto che in un’altra. L’opera resterà anche in futuro luogo permanente di visita.



Jessica Rosalind Carroll

L’AUTRICE

Jessica Carroll è nata a Roma nel 1961, vive fra Torino e Ivrea. Figlia di un pittore e di una scrittrice, per alcuni anni fa ricerche fotografiche nei parchi naturali di mezzo mondo. Nel 1997 a Carrara comincia a scolpire il marmo a cui seguono il bronzo, la ceramica e molti altri materiali. La sua opera fa riferimento alla natura e al manifestarsi della vita, api, anguille, acciughe, merli e piante di equiseto definiscono la realtà, dal loro punto di vista. La ricerca poetica di Jessica però si riferisce in particolar modo alla percezione umana del visibile e soprattutto del non visibile, attraverso un moto empatico di costante osservazione delle leggi naturali nel tentativo di focalizzare qualunque possibile punto in comune.

Collabora con diverse gallerie italiane ed ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero. Nel settembre del 2008 ha vinto il primo Premio Umberto Mastroianni per la Regione Piemonte. In seguito a questo premio una grande scultura in bronzo, monumento alle api, è stata installata in piazza Roma ad Asti nel giugno del 2010. Sue opere si trovano in permanenza al Museo Pascali di Polignano a Mare e nel “Cortile delle Api” nella Sinagoga di Casale Monferrato, eseguite a quattro mani con Aldo Mondino nel 2003.



MONTICELLO D’ARTE

"Monticello d’Arte" è un progetto culturale che unisce gli stimoli dell’arte contemporanea a quelli degli edifici e delle opere di notevole interesse storico presenti nel paese.

La prima tappa di Monticello d’Arte è stata nel 2018 la mostra "Happiness", curata da Carla Testore, che ha permesso di rilevare l’attenzione dei visitatori e dei residenti nei confronti di eventi d’arte “non usuali”.

La monumentale "Frammenti" di Valerio Berruti (realizzata col bando Distruzione di Fondazione Crc) e "Il bosco delicato" di Sabrina Oppo (artista in residenza di Creativamente Roero) sono state le prime opere di arte pubblica nel 2019 che hanno consolidato la vocazione del paese per l’attenzione all’arte come patrimonio di tutti. Nell’autunno del 2020, la mostra "Outside-Inside", dentro la natura del Roero, anch’essa curata da Carla Testore, ha portato le fotografie di Ivano Piva al Castello con il contributo dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.



A cura di Carla Testore, "Senso di Direzione" di Jessica Carroll sarà visitabile nelle tre sedi a ingresso libero da domenica 13 giugno al prossimo 29 agosto.

Orari castello e confraternita di San Bernardino:

sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18

lunedì, martedì, giovedì e venerdì su prenotazione.

Prenotazioni e informazioni su www.roerodimonticello.it

L’evento è promosso dal Comune di Monticello d’Alba col supporto del Castello Roero di Monticello, il sostegno di Fondazione Crt e Fondazione Crc e il patrocinio di Associazione Valorizzazione Roero, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. "Monticello d’arte" è ideato da Elisa Roero di Monticello, ambasciatrice per la Valorizzazione del Roero, insieme a Piccolo Festival della Felicità

Ingresso libero.