Un'Illuminata da via Roma a piazza della Costituzione: a Cuneo si progetta un Natale di luci ed eventi

Già nel 2020 si era parlato di un'Illuminata natalizia. Targatocn aveva anticipato quella che sembrava essere più di un'indiscrezione, poi completamente smentita dal comitato organizzatore. Il problema era quasi certamente legato alle incognite di una possibile rieplosione dei contagi con l'arrivo del freddo, cosa poi effettivamente avvenuta.

Per il 2021, invece, l'idea non è solo accarezzata ma in fase di progettazione. Stamattina si è riunito il Comitato dell'Illuminata, che si darà nuovamente appuntamento a fine mese.

L'edizione numero 6 dell'evento che da sempre divide la città dovrebbe durare un mese intero ed essere "grandioso", come sottolinea Giorgio Chiesa, presidente di We Cuneo.

Le luminarie vestirebbero praticamente l'intero asse centrale della città, da via Roma a piazza della Costituzione, attraversando anche corso Giolitti.

"Stiamo verificandone la fattibilità, anche in termini economici, perché un mese è lungo e bisognerebbe abbinare anche mercatini e iniziative a tema. Si tratterebbe, quindi, di un'edizione più articolata e costosa, la cui promozione dovrebbe essere anche extraregionale, spingendosi fino alla Liguria e alla Francia", spiega ancora Chiesa.

I motori sono decisamente avviati per quello che sarà probabilmente chiamato #illumiNatale. Ovviamente i timori per l'organizzazione e i costi di un evento così importante restano, a maggior ragione in vista dell'inverno. Ma la voglia di ripartire è concreta e l'evento sta iniziando a prendere forma.