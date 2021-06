Due gattini orfani cercano una famiglia che li accolga

La loro mamma è stata investita, sono arrivati in gattile in tre… sono rimasti in due in attesa di essere adottati.



Sono due gattini piccolissimi, circa 40 giorni, si nutrono autonomamente: un’adozione di coppia sarebbe perfetta!

Obbligo di futura sterilizzazione, si affidano esclusivamente come parte integrante della famiglia.



Associazione Amici di Zampa - Alba

Barbara 335 6915547

Paolo 347 5924197

Daniela 338 3334697



Chiamateci, se non dovessimo rispondere inviateci un Sms, vi ricontatteremo nel più breve tempo possibile!