“Montagna sicura”: domani l’open day “straordinario” a Benevello

Sabato 12 giugno il Comune di Benevello ospiterà un open day “straordinario” vaccinale, sempre all’interno dell’iniziativa “Montagna Sicura”, la campagna vaccinale lanciata dal presidente Alberto Cirio e dalla Regione Piemonte, presentata nella Conferenza Stampa regionale del 19 maggio, alla quale l’Asl Cn2 ha aderito.

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i soggetti al di sopra dei 18 anni di età che desiderano ricevere la prima dose di vaccino anti SARS-coV2, che sono residenti o domiciliati per lavoro nelle aree di Alta Langa considerate “ad alta priorità” o “a media priorità”.

Eccone l'elenco.

Comuni ad altà priorità: Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Bergolo, Bosia, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Lequio Berria, Levice, Niella Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Serravalle Langhe, Torre Bormida.

Comuni a media priorità: Borgomale, Cossano Belbo, Perletto, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Trezzo Tinella

L’open day – per il quale verranno utilizzate le dosi Pfizer messe a disposizione dall’ASL CN2 - sarà ad accesso diretto e i soggetti interessati potranno presentarsi presso il campo sportivo “Vento di Langa”, in Località Manera, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di sabato 12, fino ad esaurimento dosi. Potranno partecipare all’open day anche i soggetti che hanno già ricevuto un appuntamento per la prima dose da parte dell’ASL, anticipando in questo modo la data di convocazione (verranno automaticamente cancellati dall’appuntamento già fissato).

La seduta vaccinale straordinaria è resa possibile grazie alla disponibilità dell’ambulatorio mobile polidiagnostico, donato dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, già utilizzato in questi mesi sia per le vaccinazioni nelle aree periferiche, sia per le vaccinazioni nei comuni di Alta Langa.

La vaccinazione è uno strumento fondamentale per la ripartenza in sicurezza dell’intero territorio. Tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni possono inserire la propria preadesione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it .