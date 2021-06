Fossano: tutti i premiati dell'11esima edizione del concorso "Inventa il risparmio"

Lunedì 7 giugno, presso il Salone d’Onore della Cassa di Risparmio di Fossano, si è tenuta una breve cerimonia di premiazione del concorso “Inventa il risparmio”, ideato dall’allora Presidente Beppe Ghisolfi e giunto all’undicesima edizione.

Il concorso coinvolge gli studenti di terza media degli istituti comprensivi di Fossano Paglieri e Sacco (comprese le sezioni di Cervere e Genola) nella presentazione di disegni o testi sul tema del risparmio.

I lavori sono stati giudicati dalla commissione composta dalle insegnanti di Arte Prof.ssa Porasso e Prof.ssa Garavagno, dagli insegnanti di Lettere Prof. Borio e Prof.ssa Panero e dal Rag. Mandarino, Vice Direttore della Cassa di Risparmio di Fossano SpA.

Le opere migliori, valutate in base a cura e originalità nello sviluppo del tema, ricevono un buono per l’acquisto di materiale didattico.

I vincitori sono i seguenti:

per la SEZIONE MICHELANGELO (disegni)

1° classificato SACCHI Annalisa – 3A Sacco

2° classificato WACHTEL Greta – 3D Paglieri

3° classificato ASTEGGIANO Chiara – 3D Paglieri

per la SEZIONE MANZONI (testi)

1° classificato CALDO Sofia – 3E Sacco

2° classificato CHIARAMELLO Ramon – 3C Paglieri

3° classificato LI PIRA Marta – 3B Sacco

Il Presidente si congratula con gli studenti per gli ottimi lavori presentati: “Mi complimento con i ragazzi per aver presentato dei lavori molto curati, nonostante il difficile anno trascorso a causa della pandemia. Ringrazio vivamente la Dirigente Prof.ssa Balatresi per la consolidata collaborazione tra la Cassa e le scuole ed i professori che accolgono questa proposta con interesse e partecipazione. Ai vincitori ed ai loro compagni di classe in bocca al lupo per gli imminenti esami di fine anno”.