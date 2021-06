Racconigi Cycling Team: sabato 12 giugno sfida a cronometro sulle strade di Reggio Emilia

Secondo impegno stagionale in una prova a cronometro per il Racconigi Cycling Team, la formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, che nel primo pomeriggio di sabato 12 giugno parteciperà alla prima edizione del “Trofeo Gian Carlo Ceruti” abbinata al terzo “Trofeo G. Bassi”.

La manifestazione, curata dalla regia organizzativa dell'A.S.D. Cycling Team, andrà in scena sulle strade pianeggianti di Reggio Emilia, con ritrovo fissato presso la “Transcoop”, in via Emore Tirelli, alle ore 12:00 in punto e prima partenza alle ore 14:00.

18,600 i chilometri totali di gara, senza nessuna particolare difficoltà dal punto di vista altimetrico, spalmati sulle strade della periferia est di Reggio Emilia. Per l'appuntamento in terra emiliana ciascuna formazione potrà schierare al via solamente tre atlete, per questo motivo il tecnico Roberto De Filippo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, potrà contare sulle prestazioni dell'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami, reduce dall'ottimo terzo posto al trofeo “Ragazze in Pista 2” al velodromo 'Attilio Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda (PC), della lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa e della brianzola di Lissone Matilde Ceriello, sesta classificata nell'ultima competizione su strada disputata dalla compagine rosso-nera a Lozzo Atestino (PD).

LINE UP CRONOMETRO JUNIOR “TROFEO GIAN CARLO CERUTI - TROFEO G. BASSI” A REGGIO EMILIA:

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo