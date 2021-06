Volley A2/F: L'ex pumina Francesca Scola sbarca in A1 con il Vallefoglia?

Per Francesca Scola, l'ormai ex palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì, sembrerebbe imminente il passaggio nelle file della Megabox Vallefoglia, formazione neopromossa in serie A1. Ad annunciarlo sono i colleghi de La Gazzetta.it, che di fatto confermano le informazioni in nostro possesso.

La società pesarese, dunque, avrebbe deciso di puntare sulla "regista" Francesca Scola per arricchire un reparto che probabilmente vedrà l'ingaggio anche di un'altra palleggiatrice con maggiore esperienza. Al momento la società marchigiana non ha ancora ufficializzato l'arrivo dell'ex pumina, ma l'annuncio potrebbe avvenire nelle prossime ore.