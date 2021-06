Gli studenti della 5^ C Agraria "Virginio-Donadio" di Cuneo hanno salutato la fine della scuola con il suono dei clacson dei trattori.

Anche se quest'anno non hanno potuto far tappa nell'azienda agricola della scuola, nel rispetto delle norme per l'emergenza sanitaria, i ragazzi della quinta hanno voluto onorare la tradizione dell'ultimo giorno di scuola percorrendo le vie della città suonando allegramente il clacson dei trattori e delle automobili, decorati con cartelloni e scritte goliardiche.