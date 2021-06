Fossano, secondo appuntamento per la vaccinazione dei volontari della Protezione Civile del cuneese

È iniziata questa mattina (sabato 12 giugno) la prima delle due giornate di vaccinazione dedicata ai volontari della Protezione Civile e ospitata all’interno della sede di Fossano del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo.

Circa 880 volontari avrebbero dovuto ricevere la seconda dose del vaccino AstraZeneca tra sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, completando così il ciclo vaccinale, ma a causa delle decisioni delle ultime ore, la somministrazione è stata sospesa per tutte le persone con meno di 60 anni.

La stessa decisione è stata presa in mattinata dalla Regione per il vaccino Johnson&Johnson.



I volontari, così come i cittadini, cui è stata annullato l’appuntamento, riceveranno una nuova prenotazione direttamente dall’ASL di competenza. Di conseguenza, oggi e domani nella sede di Fossano devo presentarsi soltanto i volontari nati nel 1961 e anni precedenti, che abbiano già compiuto o compiranno i 60 anni nel corso del 2021.

In questi due giorni, nella struttura allestita presso la sede di Fossano, lavoreranno un totale di 16 medici e 16 infermieri volontari distribuiti su 4 turni e coadiuvati dal personale amministrativo; opereranno inoltre circa 30 volontari per la gestione logistica del Presidio.

Da lunedì il sito tornerà ad essere disponibile esclusivamente per la vaccinazione dei cittadini. Dall’aprile scorso, infatti, nell’hub in sede sono stati vaccinati oltre 12.000 cittadini dai medici di famiglia del fossanese. A fianco del personale sanitario, i nostri volontari prestano quotidianamente servizio per garantire il corretto funzionamento della struttura e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e anti-contagio.

"Ringraziando i volontari per il grande impegno profuso nei servizi in quest’ultimo anno, ricordiamo a tutti che è possibile sostenere il loro lavoro attraverso la donazione del 5x1000 alla Protezione Civile provinciale inserendo il codice fiscale 96055530040 nella dichiarazione dei redditi".