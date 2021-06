Un anno di emergenza Covid-19: il video del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile di Cuneo

Il 9 marzo 2020 il Presidente Conte annunciava la firma del DPCM che avrebbe dato via al lockdown nazionale.

Da allora, il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, così come tutti i gruppi del cuneese, sono stati coinvolti nella lotta alla pandemia supportando la polizia locale e le forze dell’ordine nei servizi alla popolazione: montaggio delle tende per il triage ospedaliero, posizionamento di container per l’esecuzione di tamponi, presidio dei mercati cittadini, consegna di spesa e medicinali a domicilio, smistamento e recapito porta a porta delle mascherine fornite da Comuni e dalla Regione Piemonte, trasporto di DPI per il personale sanitario e del vaccino ad ospedali ed RSA.

Con la riapertura e l’inizio della fase 2, la Protezione Civile è tornata a effettuare i consueti interventi di presidio del territorio, senza far mancare il proprio impegno nella lotta alla pandemia di Covid-19. Particolarmente significativo è stato poi l’allestimento di un Pronto Soccorso COVID presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo in collaborazione con la Fondazione CRC. Ad ottobre poi, il Coordinamento è intervenuto in soccorso delle popolazioni fortemente colpite dall’alluvione.

"Così, a un anno dall’inizio del lockdown nazionale, abbiamo deciso di pubblicare un video per dire grazie a tutti i volontari, un video che rappresenta un tributo al loro lavoro svolto finora e un impegno a continuare questa lotta insieme".

Guarda il video a questo LINK.

I ringraziamenti del presidente del Coordinamento Roberto Gagna: "Grazie a tutti i volontari della Protezione Civile, per il loro impegno e la dedizione. Hanno spesso lavorato ben oltre quanto gli veniva richiesto. Il ringraziamento va anche alle famiglie per il grande supporto dato in questi difficili mesi".