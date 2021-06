Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 giugno, per un ciclista infortunatosi, in circostanze ancora da definire, mentre percorreva la Sp 22, la strada che collega Entracque a Valdieri.

Sul posto per i soccorsi è intervenuta una medicalizzata del 118. Carabinieri in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Non si conoscono al momento le generalità del ciclista. Stando alle prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni.