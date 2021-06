Perde il controllo dell’auto e si capotta mentre scende da Pian Munè di Paesana: ferita una donna

Incidente stradale, poco fa, sulla strada provinciale 269, la “Paesana-Pratoguglielmo”, all’altezza dei primi tornanti a monte dell’abitato del paese.



Una donna, alla guida di una Lancia Ypsilon, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.



L’auto ha carambolato, ribaltandosi più volte, e grazie alla vegetazione e agli alberi a bordo strada non è precipitata nel dirupo.La vettura ha infatti finito la propria corsa sul ciglio della strada, in bilico, ma senza cadere a valle.



Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute l’automedica del 118 si Paesana, l’ambulanza di base del 118 partita dalla Croce rossa di Barge, le squadre dei Vigili del fuoco da Barge e Saluzzo e i Carabinieri di Barge.



La donna all’interno del veicolo, ribaltato su un fianco, è uscita dal finestrino ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita d’urgenza al Santissima Annunziata di Savigliano: tuttavia, fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.



I Vigili del fuoco, invece, sono tuttora sul posto e si stanno occupando della messa in sicurezza del veicolo, in bilico, in attesa della rimozione con il soccorso stradale.

La ricostruzione della dinamica è invece al vaglio degli uomini dell’Arma.