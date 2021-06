Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 giugno, a Roccabruna.

A scontrarsi un'auto e una moto venuti in collisione lungo la strada provincia 422 nei pressi della piscina comunale dopo le ore 15. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Carabinieri in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

Non si conoscono al momento le generalità nè le condizioni dei coinvolti.