Sostenibilità e risparmio: ecco come far ripartire un’attività

Dopo mesi di grandi stravolgimenti è arrivato il momento di riorganizzare il proprio business e di renderlo sicuro e accogliente nel rispetto delle regole imposte dal Governo. Ci stiamo preparando ad una nuova fase in cui alla campagna vaccinale e ad una minore incidenza di casi di contagio si affianca il progressivo ritorno alla normalità. Chi possiede un’attività aperta al pubblico, quindi, dovrà necessariamente provvedere a mettere in atto una serie di accortezze che renderanno la permanenza gradevole ai clienti.

L’accoglienza passa per la tecnologia LED

In quest’ottica vorremmo porre l’attenzione sugli schermi LED, una tecnologia capace di trasmettere informazioni e intrattenimento con tutta una serie di vantaggi da tenere in considerazione. I led sono schermi che riprendono la tecnologia di quello che è conosciuto come diodo emittente. Si tratta di un mini dispositivo inventato negli anni cinquanta che emette un fascio di luce al passaggio minimo di corrente elettrica.

Questa scoperta ha inizialmente rivoluzionato il mondo dell’illuminazione perché con le lampadine LED è possibile dare un taglio netto ai costi della bolletta oltre a risparmiare denaro per la manutenzione. Le lampadine LED, così come gli schermi, durano il triplo rispetto ad altre tecnologie e, proprio per questo, risultano essere la scelta preferita anche tra i privati.

L’installazione è molto rapida e dopo un primo settaggio iniziale gli schermi LED, come quelli proposti da Macropix, sono direttamente pronti all’uso. I costi di manutenzione sono pressoché minimi proprio grazie al fatto che sono ritenuti una tecnologia “fredda”, ovvero non tendente a surriscaldamento e, quindi, a danneggiamento nel tempo. Una vera e propria rivoluzione.

I ledwall e gli schermi led

La tecnologia LED applicata all’intrattenimento video ha reso possibile offrire prestazioni di alto livello non solo per stadi, grandi eventi o concerti. Difatti oggi gli schermi LED sono impiegati anche in piccole attività e studi professionali e possono essere declinati per qualsiasi esigenza informativa e di intrattenimento. Pensiamo alle sale d’attesa, alle code per l’accesso ai servizi di una struttura o ad una semplice vetrina di un negozio. A seconda della situazione è possibile installare schermi LED di qualsiasi forma e dimensione per veicolare immagini e video da un semplice dispositivo sorgente, che sia esso uno smartphone o un PC.

In particolare per le vetrine è possibile installare degli schermi trasparenti che attirano l’attenzione dei passanti dall’esterno senza oscurare gli ambienti interni. Gli schermi LED possono essere configurati in qualsiasi forma o estensione e per gli ambienti più estesi possono essere congiunti in un sistema da parete che prende il nome, per l’appunto, di ledwall.

In questo caso vengono collegati tra loro più schermi ma lo spettatore non percepirà la presenza dei giunti tra uno schermo e l’altro. Al contrario assisterà ad uno spettacolo ultra nitido anche all’aria aperta e con condizione di luce non proprio favorevoli. In conclusione gli schermi LED ed i ledwall sono la soluzione per farsi notare e per ripartire alla grande informando e intrattenendo i clienti con stile, risparmio e attenzione all’ambiente.