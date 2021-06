“Come un libro”: il piccolo festival tra libri, bimbi e natura nelle Terre di Mezzo di Octavia

Durante la prima settimana di aprile si è conclusa la prima parte di “Come un libro - Formazione e animazione per le biblioteche della rete Octavia”, un progetto promosso dai 17 comuni facenti parte della rete Octavia (Cardé, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Vottignasco e Villafalletto).

ll progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRC e ha lo scopo di rivalorizzare la rete delle biblioteche delle Terre di Mezzo, attraverso l’ideazione e realizzazione di nuove proposte culturali.

Nella prima fase si sono visti impegnati, nel mese di marzo, circa 25 operatori delle 13 biblioteche aderenti in un corso di formazione preparato e seguito da Melting Pro, impresa culturale con sede a Roma che ha l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’accessibilità alla cultura.

Da metà aprile è invece iniziata la seconda fase del percorso: gli operatori delle biblioteche, supportati dagli event manager e event planner dell’Associazione Turismo in Langa, stanno organizzando una serie di eventi per l’estate, racchiusi sotto un unico titolo “Come un libro. Piccolo festival tra libri, bimbi e natura nelle Terre di Mezzo di Octavia”.

Il piccolo festival

Il ricco calendario estivo “Come un libro. Piccolo festival tra libri, bimbi e natura nelle Terre di Mezzo di Octavia” avrà inizio sabato 10 luglio e terminerà sabato 7 agosto, con un appuntamento ogni sabato e domenica pomeriggio.

Gli appuntamenti sono stati ideati per coinvolgere in particolare le famiglie e in modo da collegare storia e biblioteche dei comuni dell’Associazione Octavia, con il fine di scoprire e giocare con il patrimonio delle Terre di Mezzo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma a numero chiuso e su prenotazione ai numeri di telefono indicati (fino ad esaurimento posti), nel rispetto delle norme di prevenzioni anti-Covid.

Il calendario

Fantasie e realtà: 10 luglio, ore 17

Giardino della Biblioteca a Manta (in caso di maltempo presso Cascina Aia)

Presentazione del libro dell’autrice Noemi Farinasso di Saluzzo, dal titolo “La Pietra del Sangue”, edito da Fusta Editore, adatto a un target di famiglie con bambini.

Si tratta di un racconto di fantasia, ma finalizzato a sensibilizzare su tematiche quali la diversità, la società ed il dolore. Saranno realizzati laboratori educativi per coinvolgere bambini e ragazzi. Al termine in omaggio per i bimbi prodotti del territorio confezionati.

Per prenotazioni: 327 1813744

La bambina e la ghianda: 11 luglio, ore 17

Giardini del comune, a Polonghera (in caso di maltempo presso ex palestra doposcuola adiacente ai giardini)

Celestino Tuninetti, autore locale che ama raccogliere dalla tradizione per ricreare ambientazioni tutte personali, racconterà alcune storie tratte dai suoi libri, con tema natura e ambiente. Tra le narrazioni proposte, animate da un’attrice che saprà richiamare l’attenzione anche dei più piccini, ci sarà la storia un po’ magica della nascita e crescita di una pianta.

Al termine, quale laboratorio finale, i bambini presenti potranno piantare dei semini in un vasetto che potrà essere portato a casa. Evento realizzato con la collaborazione del Comune e della Biblioteca di Faule.

Per prenotazioni: Polonghera: Tel. 011 974104 (interno segreteria), Mail: segreteria@comune.polonghera.cn.it | Faule: Tel. 011 974113, Mail: biblioteca.faule@libero.it

Le cose da “Grandi”: 17 luglio, ore 17

Ala mercato davanti alla biblioteca a Cardè (in caso di maltempo oratorio/locali comunali)

Daniele Nicastro scrive a tempo pieno libri per i più giovani, dal romanzo d’avventura al racconto comico, generi diversi ma sempre con una particolare attenzione ai temi della crescita che più interessano i ragazzi. Partendo dai propri racconti, ci si immergerà in una sorta di gioco di ruolo tra narrazione, ascolto e scrittura. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e con la Biblioteca di Torre San Giorgio.

Per prenotazioni: 339 2888204

Il territorio di Octavia come un libro…: 18 luglio, turni alle ore 16, 17 e 18

Punto Octavia di Scarnafigi

In compagnia di una guida turistica, a orari prestabiliti e su prenotazione, il territorio di Octavia verrà brevemente illustrato e raccontato come se si trattasse di pagine di un unico grande e meraviglioso libro. Il punto Octavia offre inoltre strumenti multimediali per soddisfare i più curiosi.

Per prenotazioni: associazioneoctavia@gmail.com

Alla scoperta del bosco delle fiabe: 24 luglio, ore 15.30 – 17.30

Sentiero del Maira di Vottignasco – Parco del Maira di Villafalletto (in caso di maltempo Salone AMAS di Vottignasco - Salone PGF di Villafalletto, con conseguente variazione del programma)

L’appuntamento inizia alle 15:30 sul Sentiero del Maira (Vottignasco), con lettura delle fiabe illustrate nella pannellistica del sentiero naturalistico. Il ritrovo è presso il Santuario della Madonna del Bosco in Via Saluzzo, zona cimitero; sono consigliate calzature idonee a percorso sterrato. A seguire, l’iniziativa prosegue presso il Parco del Maria a Villafalletto.

I luoghi distano 4 km l’uno dall’altro, pertanto è consigliato lo spostamento in auto per non mancare l’appuntamento delle 17:30. Al Parco del Maira alcuni autori locali raccontano i propri lavori, insieme ad attività di laboratorio artistico per bambini e ragazzi. Il Prof. Alessandro Tonietta illustrerà la storia romanzata del castello. Al termine in omaggio per i bimbi prodotti del territorio confezionati.

Per prenotazioni: Massimo Cismondi 349 7733162, biblioteca.votti@libero.it | Laura Rosso 320 0837652 - rosso967@live.it

La Biblioteca dei libri perduti: 25 luglio, ore 17

Biblioteca "La Bufera" di Murello (l'attività si svolgerà anche in caso di maltempo)

Dalle pagine di un libro misterioso, un gioco tour condurrà i ragazzi fra le vie del paese alla ricerca di luoghi e indizi fino all'ultima traccia. La Biblioteca di Murello come luogo di partenza e di arrivo sarà il punto di riferimento per le indagini dei partecipanti organizzati in squadre. Il gioco è per i ragazzi dalla quinta elementare alla prima superiore.

Per prenotazioni: Comune di Murello 0172 98102

Un po’ di magia con il Mago Sales: 31 luglio, ore 17

Parco del Santuario a Moretta (in caso di maltempo nella tensostruttura)

Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales (maestro di Arturo Brachetti), nel corso degli anni e in giro per il mondo ha collezionato materiale e oggetti appartenenti ai grandi maghi della storia fino a dare origine al Museo della Magia di Cherasco. Oltre a scoprire i progetti di volontariato e solidarietà, il Mago Sales, in questa breve conferenza, racconterà quanto ha raccolto nei suoi ultimi libri.

Per prenotazioni: 0172 911204 (orari: martedì 9-12/15-18,30, mercoledì 9-12/14,30-16,30, giovedì 9-12/15-18,30, sabato 9-11)

Di notte nel bosco, con Paolo Tibaldi: 1 agosto, ore 17

Giardini Santuario Madonna della Noce, Villanova Solaro (in caso di maltempo nel Salone polivalente)

Sei pronto a fare la nanna? Quando è ora di infilarsi nel letto, tendi l’orecchio: se ascolti con attenzione, udirai le voci del bosco che, al calare della sera, prende vita! Chiudi gli occhi e ascolta il gatto, il tasso, la volpe e il cinghiale! Tanti animaletti approfittano del buio e iniziano nuove avventure! Prendendo spunto dal libro “Di notte nel bosco: filostrocca della buona notte” illustrato dall’artista internazionale Lara Carbone, l’attore Paolo Tibaldi racconterà storie e leggende sugli animali del bosco. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Ruffia.

Per prenotazioni: Villanova Solaro: Simona 333 3468295 | Ruffia: Enza 346 3973739

La mappa per l’Isola che non c’è: 7 agosto, ore 17

Cortile del Comune, a Revello (in caso di maltempo Ala mercatale e portici del Comune)

Lasciandosi ispirare dal grande viaggio verso la meta più ambita di tutte, l’Isola che non c’è, i ragazzi potranno giocare tra le vie del centro storico. Divisi in squadre (4 squadre da 5 bambini/ragazzi), in compagnia di animatori, dovranno cimentarsi in prove di gioco per scoprire come un libro possa diventare una mappa per scoprire la propria città.

Per prenotazioni 0175 257171 int.0 (dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 13,30) | Katia Disderi 349 6388414

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria.

Ai bambini/ragazzi presenti agli appuntamenti verrà omaggiato un sacchettino di semini dell’azienda Agricola L’asparago Dolce di Revello, con vasetto di Octavia.

Per dettagli e informazioni: www.associazioneoctavia.com