Torna Musicaè al civico di Busca, la rassegna internazionale di concerti

Con una serie di eventi in rapida successione da sabato 19 giugno a venerdì 9 luglio, riprende la diciassettesima stagione artistica “Musicaè” dell’associazione Amici della Musica di Busca, organizzata con la Città, assessorato alla Cultura.

“La stagione è già programmata fino a dicembre 2021 – spiega il presidente Antonello Lerda –: per ora rendiamo noti i primi cinque che si susseguiranno a breve. Il pianoforte, spesso accompagnato da voci narranti, sarà il protagonista dei primi tre eventi, tanto che un grancoda Steinway & Sons rimarrà in teatro per alcuni giorni di seguito. Celebreremo Dante Alighieri, nell’anno del 700entesino anniversario della morte, e Astor Piazzolla, nel centenario della nascita. Domenica 27 giugno avremo poi un appuntamento di particolare richiamo: saranno a Busca i Virtuosi dell’Italy&USA - Alba Music Festival diretti da Jeff Silberschlag e venerdì 9 luglio la serata dedicata a Piazzolla. Siamo davvero contenti di poter incontrare di nuovo dopo tanto tempo il nostro pubblico. Occorre però prestare tutte le attenzioni del caso e ci atterremo alle regole. Bisogna sempre prenotare, anche perché i posti sono, almeno per ora, contingentati. Insieme al Comune , desidero ringraziare in particolare il nostro sponsor storico Sedamyl”.

“Grazie alla collaborazione con Amici della Musica – dice il sindaco Marco Gallo - che dura da diciassette anni abbiamo avuto a Busca rassegne musicali di grande prestigio e ora si sta per ripartire. Grande merito ai soci, che provvedono a una organizzazione complicata ora dalle regole imposte dalla pandemia, ai sostenitori e agli sponsor, che, insieme al Comune, rendono possibile al pubblico buschese godere di significativi momenti culturali”.

L’associazione, grazie soprattutto alla direzione artistica del musicista Lerda, può contare su importanti collaborazioni: dall’Italy & Usa Alba Music Festival al Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du Pays de Montbéliard, dal Puglia Sounds Tour al Lithuanian Council for culture.

Inoltre, arriveranno in città per il concerto del 27 giugno alcuni studenti, ormai prime parti nelle orchestre internazionali, dalle più prestigiose scuole di musica come la Juilliard School, la Manhattan School, il San Francisco Conservatory l’Orchestra di Manchester.

Prenotazioni necessaria: Dante e Marilena Degiovanni 339.6013250

Si invitano gli spettatori ad arrivare a teatro fra le 20,15 e le 20,45 Teatro Civico

Sabato 19 giugno ore 21Come l’uomo s’etterna - Voci dal pellegrinaggio dantescoMaurizio Pellegrini, voce recitanteVito Clemente, pianoforte

Martedì 22 giugno ore 21 Recital per pianoforte e elettronica Concerto in collaborazione conil Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du Pays de MontbéliardNils Van Keulen, pianoforte Anthony Giaffreda, elettronica Giovedì

24 giugno ore 21 Ballata romanticaMusica e poesia tra Chopin e Mickiewicz, il maggior poeta romantico polaccoFilippo Balducci pianoforteLeo Lestingi letture

Domenica 27 giugno ore 21Italy&USA - Alba Music Festival Virtuosidirettore Jeff Silberschlag

Venerdì 9 luglio ore 21Exclusively PiazzollaArs Lituanica TrioDalia Dedinskaite, violinoGleb Pysniak, violoncello Tadas Motiecius, fisarmonica