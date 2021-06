Viaggio alla scoperta delle eccellenze coooperative piemontesi: "alle origini della tavola"

Nell’ambito dell’ampio progetto Piacere Piemonte, nasce “Alle origini della tavola”, un percorso che vuole far conoscere al grande pubblico le eccellenze della cooperazione agricola piemontese attraverso il racconto dei produttori e la proposta di degustazioni in presenza, che coinvolgeranno il territorio piemontese tra Torino, Asti e Cuneo.

Il progetto è realizzato e promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e GestCooper, con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020, e vedrà alcune delle principali società agricole cooperative piemontesi raccontarsi e presentare la propria storia. Realtà che condividono un territorio e una passione comune: Albifrutta, Cantina Clavesana, Asprocarne-Organizzazione Produttori Carne Piemonte, Cantina Vignaioli Elvio Pertinace, Piemonte Miele, Produttori di Govone, Piemonte Latte e Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli.

Vino, carne, latte, miele e frutta saranno quindi al centro di un percorso che mira a valorizzare l’eccellenza della tradizione agroalimentare piemontese. Tutti gli appassionati avranno la possibilità di partecipare a una serie di degustazioni, che si susseguiranno da giugno a settembre, alla scoperta delle origini della tavola e del vero piacere di una scelta di consumo consapevole. Le serate saranno accompagnate, per tutto il 2021, dal racconto delle realtà coinvolte attraverso i canali online di Piacere Piemonte, che porteranno consumatori e appassionati dietro le quinte di queste storiche società agricole.

“Siamo lieti di poter raccontare una storia che parla di cooperazione e di passione per il territorio, comune denominatore di tutte le imprese protagoniste del progetto insieme al concetto fondamentale di filiera corta. Non solo eccellenze quindi, ma vicinanza al consumatore: tutti i prodotti delle cooperative raccontate da Piacere Piemonte arrivano sulle nostre tavole senza bisogno di più di un intermediario.” - ha commentato Roberto Morello, Presidente di Confcooperative Fedagripesca Piemonte – “È importante far conoscere al grande pubblico la passione e il lavoro che si celano dietro alle tante eccellenze enogastronomiche piemontesi, conosciute in tutta Italia e nel mondo. Le realtà protagoniste lavorano con passione e dedizione da generazioni, e non vediamo l’ora di dargli ancora più voce”.

IL CALENDARIO DELLE DEGUSTAZIONI DI “PIACERE PIEMONTE – ALLE ORIGINI DELLA TAVOLA”

Tutte le degustazioni avranno luogo dalle 18.00 alle 19.30.

Mercoledì 16 giugno: Locanda Nel Parco - via Modesto Panetti 1, Torino

Mercoledì 23 giugno: Locanda Nel Parco - via Modesto Panetti 1, Torino

Martedì 29 giugno: Tra la Terra e il Cielo - Piazza Castello, 9/11, 14050 Moasca (AT)

Giovedì 8 luglio: Cantina Clavesana - Frazione Madonna della Neve, 19, Clavesana (CN)

Mercoledì 14 luglio: Locanda Nel Parco - via Modesto Panetti 1, Torino

Giovedì 22 luglio: Caffè del Borgo Medievale - Viale Enrico Millo, 6 (Parco del Valentino), Torino

Giovedì 29 luglio: Caffè del Borgo Medievale - Viale Enrico Millo, 6 (Parco del Valentino), Torino

Giovedì 9 settembre: Cantina Clavesana - Frazione Madonna della Neve, 19, Clavesana (CN)

Mercoledì 15 settembre: Locanda Nel Parco - via Modesto Panetti 1, Torino

Mercoledì 22 settembre: Locanda Nel Parco - via Modesto Panetti 1, Torino