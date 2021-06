Senza regole e controlli: per Boselli il futuro del centro storico di Cuneo è difficile e incerto

Negli ultimi decenni sono stati molti i recuperi edilizi e gli investimenti pubblici oltre ai mutui (anni 90) per incrementare le ristrutturazioni a residenza fino alla pedonalizzazione che ha fatto di Via Roma il salotto della città.

In modo particolare non controlla e non applica correttamente l’azione che dovrebbe svolgere nei confronti dei locali che senza alcun rispetto disturbano pesantemente la quiete. Occupano spazi eccessivi nelle vie, impedendo con i Dehor e gli ombrelloni la corretta circolazione pedonale. ( nelle foto si possono vedere situazioni molto corrette e rispettose, con tavoli in zone precise e ombrelloni che coprono solo metà strada e altre di situazioni gravi di scorrettezza, che occupano abusivamente troppo spazio e impediscono la circolazione e addirittura l’arrivo dei mezzi di soccorso).