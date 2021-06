Asl CN2: nove ricoveri per Covid, ma nessuno in terapia intensiva

Alla vigilia del passaggio del Piemonte in zona bianca, sono rassicuranti i dati sull’andamento della pandemia nel territorio dell'Asl CN2.

I ricoveri per Covid sono 9, ma nessuno di questi è in terapia intensiva. 198 sono invece i ricoveri non Covid, di cui 4 in terapia intensiva.

Stabile la situazione nei due maggiori centri di Langhe e Roero. Secondo la piattaforma dell'Unità di Crisi regionale, aggiornata alle 18,30 di ieri (venerdì 11 giugno) i positivi ad Alba sono 14 e a Bra scendono a 31 (erano 32 giovedì 10 giugno).

Sul fronte vaccinazioni sono state inoculate 79.027 prime dosi e 34.781 seconde dosi, per un totale di 113.808.