Calcio: Roberto Boniello è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile della Pro Dronero

Adesso è ufficiale: Roberto Boniello è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile della Pro Dronero.

Oltre ad una lunga esperienza come tecnico in molti importanti vivai, tra cui quello dell'A.C.Cuneo (prima in serie C,e poi in Serie D) e tre stagioni alla guida del Settore Giovanile del Busca, il nuovo Dirigente e' dal 2016 anche Osservatore del Torino Calcio, con cui la Pro Dronero ha avviato gia' dai primi anni 2000 una intensa e proficua collaborazione.

L'incarico e' stato affidato a seguito dei contatti avuti personalmente dal precedente Responsabile, Luca Summa, il quale ha lasciato la carica per motivi personali.

Contestualmente il Presidente della Pro Corrado Beccacini ha anche confermato il forte impegno finanziario suo personale e dell'intera dirigenza a favore del vivaio dei Draghi, che deve continuare a svolgere la sua importantissima funzione sociale posta al servizio dei bambini e dei ragazzi di Dronero e dei Comuni vicini ma anche porsi con rinnovata decisione l'obbiettivo di crescere numericamente e tecnicamente con il contributo determinante di Roberto e di tutte le altre figure professionali gia' presenti all'interno della Societa'. Un segnale forte ed inequivocabile del desiderio di portare a compimento con entusiasmo il progetto societario gia' avviato che necessariamente dovra' realizzare un rapporto sempre piu' stretto tra il Settore Giovanile e la Prima Squadra della Pro Dronero, da molte stagioni ormai costantemente ai vertici del Calcio Regionale anche per il fondamentale contributo di molti ragazzi della Valle Maira.