Patrizio Bianco: ‘Saluto il Cuneo Granda Volley da dirigente, ma sarò tifoso sempre’

Il cuneese Patrizio Bianco, titolare di Bianco Moto, si congeda da dirigente (vicepresidente) del Cuneo Granda Volley per motivi personali e professionali.

‘Resto tifoso, appassionato e convinto. La mia esperienza da dirigente del club di A1 termina adesso, per una sofferta ma necessaria scelta personale e professionale. Ho condiviso momenti bellissimi, ho vissuto scelte sociali difficili, ho sorriso e mi sono arrabbiato, tutti ingredienti base per vivere la massima serie di volley femminile. Sono davvero molte le persone e le atlete che vorrei ringraziare. Lo faccio in modo corale. Ci vediamo finalmente sugli spalti, come semplice tifoso, che ha tanta voglia di urlare le vittorie con tutti gli altri tifosi, riprendendoci il bello di questo sport, che è il condividere le emozioni insieme.’