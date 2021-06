Alba sarà la sede della prossima Global Conference on Wine Tourism: "Grazie ministro Garavaglia"

“Felici che, grazie alla candidatura firmata dal ministro del Turismo Garavaglia, sarà Alba ad ospitare, il prossimo anno, la Global Conference on Wine Tourism”.



Così i parlamentari piemontesi Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi, e i consiglieri regionali della Lega Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, all’indomani dell’annuncio che nel 2022 le Langhe saranno sede della Global Conference on Wine Tourism, forum mondiale sull’enoturismo.



“Siamo molto soddisfatti e felici che, grazie alla candidatura firmata dal ministro Garavaglia, saranno Alba e le Langhe ad ospitare la Global Conference on Wine Tourism 2022. Si tratta di un’occasione veramente importante per la nostra Regione ed il nostro Paese. Il turismo rappresenta una grossa fetta dell’economia italiana. Nel 2019 il turismo straniero in Italia ha generato un valore economico pari a 27 miliardi di euro. Nel Recovery Plan per l’offerta turistica sono previsti investimenti per 2,4 miliardi di euro. La Regione Piemonte, a sua volta, ha stanziato 6,5 milioni di euro, offrendo 40.000 voucher, che porteranno a 240.000 presenze sul territorio piemontese, con un indotto importante per le imprese che lavorano nella nostra regione”, concludono.